¿Qué oración es la mejor para rezarle a la Virgen María?

¿Cuál es esta oración?

“Oh señora mía, oh madre mía, yo me ofrezco todo a ti, en prueba de mi filial afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya, Amén”.