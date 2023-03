Quentin Tarantino lanzará su décima y última película: ‘The Movie Critic’

El largometraje ya tiene el guion escrito, pero no ha sido dado a conocer.

Quentin Tarantino estrenó Érase una vez en Hollywood en 2019, y desde entonces el realizador ha reiterado en varias ocasiones que ya planeaba retirarse.

El cineasta responsable de filmes como ‘Reservoir Dogs’, ‘Kill Bill ‘o ‘Malditos bastardos’ ya está trabajando en el que será su largometraje final, titulado ‘The Movie Critic’.

Según informó The Hollywood Reporter, Tarantino ya escribió el guion y dirigirá la cinta el próximo semestre. “Los detalles de la trama se mantienen en secreto, pero las fuentes describen la historia como ambientada a finales de la década de 1970 en Los Ángeles con una protagonista femenina”, revela el medio.

THR también expone que es posible que la historia se centre en Pauline Kael, una de las críticas de cine más influyentes de la historia. Kael, quien falleció en 2001, no fue solo crítica, sino también ensayista y novelista. Conocida por sus enfrentamientos con editores y cineastas, a finales de los 70 Kael trabajó como consultora de Paramount.

Sin embargo, por el momento no hay ningún estudio vinculado a The Movie Critic, pero podría ofrecerse a los estudios o compradores desde esta semana, según las fuentes. El mencionado medio apunta que probablemente se haga con el filme Sony, ya que Tarantino tiene una estrecha relación con el presidente Tom Rothman. Además, Sony ya distribuyó Érase una vez en Hollywood, que le valió un Óscar a mejor actor secundario a Brad Pitt.

Vale mencionar que el pasado mes de noviembre, el cineasta ganador de dos Óscar por los guiones de Pulp Fiction y Django desencadenado ya confirmó en una entrevista con CNN que se retiraría tras rodar su décima película.

“He estado dirigiendo durante mucho tiempo. Lo he estado haciendo durante 30 años, y es hora de cerrar el espectáculo. Como he dicho, me dedico al entretenimiento. Quiero dejarlos con ganas de más”, confesó.

“No quiero trabajar mientras baja el rendimiento. No quiero convertirme en un anciano que está desconectado de la realidad, cuando ya me siento un poco como un anciano desconectado de la realidad en lo que respecta a las películas actuales”, continuó diciendo.

Asimismo, cabe recordar que Sergio Leone realizó Érase una vez en el Oeste en 1968. Luego, en 1971, cuando su fama de padrino del spaghetti western lo consolidó como un ambiguo maestro del cine para grandes públicos, comenzó su carrera contra el destino de los distribuidores con su película Érase una vez… la Revolución, que tuvo tantos títulos como mutilaciones.

Por último, su vida terminaría con una obra monumental, una de las joyas exquisitas del cine, a la altura de los títulos imprescindibles del cine de gánsteres: Érase una vez en América.

Dicho filme de 2019 fue considerado en su momento como el ‘as bajo la manga’ que lo consolidaba como el eficaz prestidigitador que siempre ha querido ser. Érase una vez en... Hollywood le rinde homenaje al desaparecido maestro italiano y se sale con la suya.

Es una película que se convirtió en un clásico y en un canto del cisne (o del cine, como diría un viejo amigo). Es una elegía y, al mismo tiempo, un grito de guerra. Un canto a los tiempos idos y, de paso, una cachetada.

Cabe recordar que este marzo de 2023 los Premios Óscar celebró la 95.ª entrega a lo mejor de lo mejor del séptimo arte, en donde producciones de toda clase se llevaron un galardón a casa.

