Gusi reafirma el amor por su esposa con una romántica canción; esto le dijo a SEMANA sobre su nuevo álbum

Gusi ha vuelto a sonar en las emisoras y la televisión por cuenta de su participación en el reality show de Caracol Televisión, La descarga, en donde ha dejado ver su faceta como mentor con diversos cantantes que no son muy conocidos.

Gusi lanzó su álbum con varias canciones dirigidas a su esposa - Foto: Andrés Oyuela, Cortesía Paola España Comunicaciones.

Recientemente, lanzó su más reciente álbum, que está compuesto de 10 canciones de su autoría que hablan especialmente del amor, con versos como: “Eres mi debilidad, la fuerza de mi ser. Si algo me hace bien es amarte de verdad, porque hay algo en tu mirar, en tu mirar, por eso decidí que no te vo’ a soltar”. Según afirmó en diálogo con SEMANA, van dedicadas a sus hijas en Mi amor bonito.

Asimismo, el artista en los últimos días anunció su concierto el próximo 22 de abril en el Movistar Arena, en donde, además de ello, celebrará sus 39 años, de los cuales “en la música llevo desde muy pelao’, yo creo que desde que agarré por primera vez una guitarra a los 7 años no he dejado de hacer música, ha hecho parte de mi vida... grabé mis primeras canciones desde los 13, 14 años, comencé a componer y a formar parte de muchos grupos en la escuela desde muy temprano”, según manifestó en diálogo con este medio.

Gusi cumplirá 39 años - Foto: FOTO: Andrés Oyuela, Cortesía Paola España Comunicaciones.

De igual manera, el cantante aseguró a SEMANA que está cumpliendo su sueño de “estar en un concierto de más de 7.000 personas en el mismo lugar. Además de tener varios álbumes, un andamiaje hecho de canciones... poder tener un repertorio que sustente mi carrera musicalmente. Es parte de ese sueño que siempre tuve y hoy en día se está convirtiendo en realidad”.

Además, dijo que claramente “cada uno (de sus logros) han sido como un peldaño, un paso más que he dado, pero llegar a un lugar como este (Movistar Arena) ya es una responsabilidad muy grande que abre un nuevo camino a una instancia en mi carrera, que está pasando en un momento muy bonito y quiero que esto se replique en todas partes”.

Gusi no se quedó callado tras polémica en 'La descarga' - Foto: Captura de pantalla de YouTube

El colombo-venezolano, en entrevista con SEMANA, reveló cuál ha sido el momento más crítico y difícil de su carrera: “Lo más difícil fue dar ese salto al vacío y que el paracaídas no abre. Es como que... wow, me pude tirar, pero no sé si va a abrir, eso ha sido lo más complejo” musicalmente hablando.

Pero no es lo único, pues “la distancia ya cuando estás en ese hábito de viajar y de tocar, la distancia se hace compleja, tratar de no olvidarse de los de uno y estar presente aunque no estés físicamente, es una labor que también hay que saber llevar muy bien, porque se puede volver rutinario ese abrazo, ese beso... ese saludo por mensaje”.

Y destacó por qué es importante “aprovechar el momento, cuando se pueda ser presencial hacerlo de la mejor manera”, sobre todo en una época en la que lo digital se tomó por completo la atención de las personas y estar conectado se hizo una necesidad.

Gusi aseguró que Suave, la canción número 2 del álbum, es una de las composiciones que “van directamente dedicada a mi esposa. Mi amor bonito va también a mis hijas, a esos momentos bonitos que he podido compartir y la inspiración que me dan”.

El artista, además, en rueda de prensa con los medios nacionales, expresó que en la música nueva que viene en su carrera, tendrá canciones de bachata, un género que es todos.