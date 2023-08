‘Vermeer: La mayor exposición’: el gran maestro del Siglo de Oro, revelado de cerca en un documental imperdible

Una exhibición dedicada al arte de Johannes Vermeer, en el Rijksmuseum de Ámsterdam, que tuvo lugar hasta junio de 2023, agotó entradas y dejó perplejos a todos los afortunados de vivirla . Y lo hizo porque no solo desplegó lo mejor de la pintura del maestro del Siglo de Oro, que no es poco, sino fue más allá al revelar capas de su trabajo, mostrando cómo ejecutaba sus pinturas, cómo corregía en el proceso.

La exhibición, en la que se desplegaron 28 de las 37 obras de Vermeer, fue la gran oportunidad de entrar en contacto con su obra, que no es extensa en cantidad pero que no es menos que increíble.

| Foto: Cineco Alternativo / Exhibition on Screen

Esta ofrece una mirada muy cercana a las pinturas, a sus fases, y suma contexto sobre la creación del pintor, así como la voz de expertos y curadores (y sus opiniones sobre el arte a las que usted, como espectador, tiene todo el derecho a suscribirse o no, pero enriquecen de igual manera).

La película llega como parte de la temporada actual de Exhibition on Screen de Cineco Alternativo (que hay que apoyar, no solo para que pueda perpetuarse sino también para ampliarse a más salas, en más ciudades, en el futuro). El documental sobre el maestro de la luz (y la exposición que le hizo honor) sin duda vale la pena, y se exhibe en Bogotá, Medellín y Cali, el 25, 26 y 27 de agosto.

Sobre el maestro