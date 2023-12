‘Barbie’ y ‘Oppenheimer’ encabezan los Globos de Oro 2024; listado completo de los nominados de la siguiente edición

Barbie y Oppenheimer, las dos películas que dominaron la taquilla y generaron innumerables memes en internet este año, encabezaron el lunes las nominaciones a los recientemente renovados premios Globos de Oro, con la inclusión en la lista de ‘La sociedad de la nieve’.

En el caso de Barbie, el largometraje de Greta Gerwig basado en la icónica muñeca de plástico, quedó al tope con nueve nominaciones a los premios, incluida la de mejor comedia y también designaciones por sus papeles para las estrellas Margot Robbie y Ryan Gosling.

Además, la película más taquillera de este año –con una recaudación de más de 1.400 millones de dólares a nivel mundial–, obtuvo tres nominaciones por la mejor canción, y para Gerwig por guion y dirección.

En esta imagen de archivo, Ryan Gosling (izquierda) y Margot Robbie posan para los fotógrafos a su llegada al estreno de la película "Barbie" en Londres, el 12 de julio de 2023. Scott Garfitt/Invision / AP, archivo. | Foto: Scott Garfitt/Invision/AP

Por su parte, Oppenheimer, el drama del director Christopher Nolan sobre el inventor de la bomba atómica, le siguió un escalón más abajo con ocho nominaciones, incluida la de mejor drama y mejor director.

Los principales integrantes del elenco, entre ellos Cillian Murphy, Emily Blunt y Robert Downey Jr., también recibieron nominaciones.

Las dos películas, denominadas en conjunto por la crítica y los ‘fans’ como “Barbenheimer” luego de estrenos coincidentes en fecha en cines, dominaron la taquilla este año y ahora tienen un fuerte comienzo en la temporada de premios cinematográficos de Hollywood, que termina con los Óscar en marzo.

Siguieron en la votación a los Globos Asesinos de la Luna, de Martin Scorsese con actuación de Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, con siete nominaciones, al igual que Pobres criaturas, del director griego Yorgos Lanthimos. Debajo, con cinco, se ubicó Vidas pasadas, de la surcoreana Celine Song.

Otro de los puntos destacados fue para la nominación a mejor película de habla no inglesa para La sociedad de la nieve, del director español Juan Antonio Bayona y producida por Netflix con base en el libro del uruguayo Pablo Vierci.

La película de Bayona, que se podrá ver desde enero en Netflix, es un drama basado en un hecho real, el llamado Milagro de los Andes, que aborda las experiencias de los sobrevivientes del accidente de un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya que transportaba a un equipo aficionado de rugby. Los jóvenes uruguayos subsistieron 72 días en cumbres nevadas de la cordillera, con temperaturas bajo cero, sin alimentos y viéndose obligados a ingerir la carne de los difuntos.

Las nominaciones a los Globos de Oro fueron presentadas por el cómico Cedric The Entertainer y el actor Wilmer Valderrama en CBS Mornings antes del amanecer en Los Ángeles.

Lista de nominados

Mejor película de drama

Oppenheimer

Los asesinos de la Luna

Maestro

Vidas pasadas

Anatomía de una caída

La zona de interés

Mejor película musical o comedia

Barbie

Pobres criaturas

American Fiction

Los que se quedan

Secretos de un escándalo

Air

Mejor actriz en película de drama

Lily Gladstone - Los asesinos de la Luna

Carey Mulligan - Maestro

Sandra Hüller - Anatomía de una caída’

Annette Bening - Nyad’

Greta Lee - Vidas pasadas

Cailee Spaeny - Priscilla

Mejor actor en película de drama

Bradley Cooper - ‘Maestro’

Cillian Murphy - Oppenheimer

Leonardo DiCaprio - Los asesinos de la Luna

Colman Domingo - Rustin

Andrew Scott - All of Us Strangers

Barry Keoghan - Saltburn

Mejor actriz en película de comedia o musical

Fantasia Barrino - The Color Purple

Jennifer Lawrence - Sin malos rollos

Margot Robbie - Barbie

Natalie Portman - May December

Alma Pöysti - Fallen Leaves

Emma Stone - Pobres criaturas

Mejor actor en película de comedia o musical

Nicolas Cage - Dream Scenario

Timothée Chalamet - Wonka

Matt Damon - Air

Paul Giamatti - The Holdovers

Joaquin Phoenix - Beau tiene miedo

Jeffrey Wright - American Fiction

Mejor actriz de reparto en una película

Emily Blunt - Oppenheimer

Danielle Brooks - The Color Purple

Jodie Foster - Nyad

Julianne Moore - May December

Rosamund Pike - Saltburn

Da’Vine Joy Randolph - The Holdovers

Mejor actor de reparto en una película

Willem Dafoe - Pobres criaturas

Robert DeNiro - Los asesinos de la Luna

Robert Downey Jr. - Oppenheimer

Ryan Gosling - Barbie

Charles Melton - May December

Mark Ruffalo - Pobres criaturas

Mejor película de animación

Suzume

El niño y la garza

Wish: El poder de los deseos

Spider-Man: cruzando el multiverso

Super Mario Bros. La película

Mejor serie musical o comedia

Abbott Elementary

Barry

The Bear

Jury Duty

Solo asesinatos en el edificio

Ted Lasso

Mejor actriz de reparto en televisión

Abby Elliott - The Bear

Christina Ricci - Yellowjackets

Elizabeth Debicki - The Crown

Hannah Waddingham - Ted Lasso

J. Smith-Cameron - Succession

Meryl Streep - Solo asesinatos en el edificio

Mejor actor de reparto en televisión

Alan Ruck - Succession

Alexander Skarsgård - Succession

Billy Crudup - The Morning Show

Ebon Moss–Bachrach - The Bear

James Marsden - Jury Duty

Matthew Macfadyen - Succession

Mejor guion

Anatomía de una caída

Barbie

Los asesinos de la Luna

Oppenheimer

Vidas pasadas

Pobres criaturas

Mejor serie de drama

1923

The Crown

The Diplomat

The Last of Us

The Morning Show

Succession

Mejor dirección

Bradley Cooper - Maestro

Celine Song - Vidas pasadas

Christopher Nolan - Oppenheimer

Greta Gerwig - Barbie

Martin Scorsese - Los asesinos de la Luna

Yorgos Lanthimos - Pobres criaturas

Mejor película de habla no inglesa

La sociedad de la nieve - Juan Antonio Bayona

La zona de interés - Jonathan Glazer

Anatomía de una caída - Justine Triet

Yo capitán - Matteo Garrone

Fallen leaves - Aki Kaurismäki

Past lives - Celine Song

