‘Cars 4′: estos son algunos detalles que debe saber de la película

Aunque no hay ninguna confirmación de que pueda lanzarse una cuarta parte de Cars, él admitió que no está seguro, pues no conoce el futuro de la franquicia. “No sé adónde iremos después. Tampoco sé si haremos una. Si lo hacemos, ¿será más sobre Rayo McQueen? Este es el tercer acto, pero no sé cuántos actos tiene en su vida. Supongo que serán otros personajes principales. Ahora mismo no tengo ni idea. Creo que todo es posible”.