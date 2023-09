“No grites de miedo”: lo que debes saber antes de ver La Monja II

Aunque ya hubo una película de La Monja, no es indispensable ver la primera entrega, pues en esta oportunidad la primera parte de La Monja II entrega un contexto de la situación.

No grite de miedo 🙄, es que se me cayeron las palomitas ⛪️👹 #tiktokmehizover #terror #miedo #pelicula #lamonja #lamonja2 #warner #secuela #datocurioso #parati

Universo cinematográfico de ‘El Conjuro’

Elenco

Taissa Farmiga (“La Monja”, “The Gilded Age”) regresa como la hermana Irene, junto con Jonas Bloquet (“Tirailleurs”, “La Monja”), Storm Reid (“The Last of Us”, “The Suicide Squad”) , Anna Popplewell (“Fairytale”, trilogía “The Chronicles of Narnia”) y Bonnie Aarons (repitiendo su papel de “La Monja”), rodeada de un elenco de talentos internacionales.