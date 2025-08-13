Suscribirse

GENTE

¿Quién es la monja colombiana que podría ser beatificada por el papa León XIV?

La hermana que fue misionera por más de 10 años.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

14 de agosto de 2025, 12:55 a. m.
Papa León XIV beatificaría a una monja colombiana.
Papa León XIV beatificaría a una monja colombiana. | Foto: Captura de YouTube Los Informantes / Caracol Televisión

El papa León XIV, sucesor del papa Francisco, seguirá con el proceso de beatificaciones y uno de ellos toca a Colombia, pues aprobó un decreto que reconoce las virtudes y a convertirlos en personas dignas de veneración como es el caso de la hermana Inés.

Inés Arango Velásquez fue una religiosa colombiana, quien hizo parte de las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia, que se convirtió en misionera por más de 10 años para la educación católica.

Contexto: Papa León XIV tiene su propio tour en Chicago: este es el precio y los servicio que incluye

La monja y el obispo Alejandro Labaka fueron asesinados en julio en 1987 en la selva amazónica ecuatoriana por los indígenas, al llegar como misioneros, defender la Amazonía y ofrecerse sin importar si perdían la vida.

Según un reportaje del programa Los informantes, Inés Arango nació el 6 de abril de 1937 en Medellín, a los 17 años se ordenó y a los 22 emitió los votos perpetuos, lo que significa que decidió vivir en castidad, pobreza y obediencia.

Lo más leído

1. Giro en el estudio de la tutela del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta es la trascendental decisión en el Tribunal Superior de Bogotá
2. Miguel Uribe Turbay: Así quedó la tumba del precandidato presidencial en el Cementerio Central
3. Gustavo Petro confirma atentado contra Julio César Triana y ordena al Ejército evacuación inmediata del congresista de Cambio Radical
La hermana Inés Arango fue misionera por más de 10 años.
La hermana Inés Arango fue misionera por más de 10 años. | Foto: Captura de YouTube Los Informantes / Caracol Televisión

Cecilia, la hermana, fue la invitada en el reportaje en donde respondió a las preguntas de la presentadora y periodista María Elvira Arango y afirmó que “la vocación es un regalo de Dios”, por lo que Inés decidió ser misionera.

El que pone la semilla en la persona es Dios mismo, pero también necesita la colaboración de la persona. Pero, es un motor interno que no se puede explicar”, añadió la hermana, haciendo referencia a que es algo que se siente e impulsa a tomar las decisiones y acciones.

Contexto: El Vaticano cambia su tono contra Israel tras bombardeo a la única iglesia católica de Gaza

Arango decidió irse a Aguarico, un municipio de Ecuador, lugar en el que asumió un rol fundamental, y se entremezclaron sabiendo el riesgo que corrían al ingresar en ese proyecto, donde la Iglesia católica quería intervenir por tensiones sociales que se habían empezado a sentir.

La misión de Inés en el país ecuatoriano era evangelizar y atender las necesidades de los indígenas, en uno de los lugares más alejados de la civilización y no le importaba morir.

La trágica historia de la muerte de monja colombiana que podría ser beatificada - Los Informantes

“La vida religiosa se hizo para eso, para servirle a los demás y no así mismo”, comentó Cecilia, refiriéndose a la labor que realizó su hermana y la felicidad que sentía por ayudar.

Finalmente, se cumplió lo que Inés quería: “Si muero, me voy feliz. No busco fama ni nombre. Siempre con todos”, pues prefería fallecer entre los indígenas y así fue. La encontraron descalza, con la túnica destrozada y 21 agujeros en el cuerpo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Drástico cambio en la NBA: este será el nuevo equipo que podría dominar la próxima década

2. Este es el perfil del peligroso hincha del Sao Paulo capturado por los desmanes en el estadio Atanasio Girardot ante Atlético Nacional

3. Presentan proyecto para rendirle un homenaje a Miguel Uribe Turbay; contempla placa conmemorativa y honor en el parque El Golfito

4. Amparo Grisales reaccionó a su aparatosa caída en la Feria de las Flores y reveló cómo quedó después del golpe

5. ¿La familia de Miguel Uribe Turbay podría ser indemnizada por el Estado? Esto reveló un experto en SEMANA

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Papa LEÓN XIVMonjaBeatificación

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.