Luciano D’Alessandro y su primer papel gay, Dayanara Torres defendiendo un amor sin barreras y Rodolfo Salas, sexy villano que se reivindica: así es Padres

La trama habla de la evolución del papel de los hombres en la crianza de los hijos y en la diversidad familiar, recurriendo a David y Bruno, una pareja cuyo deseo es ser padres y quienes optan por la maternidad subrogada para cumplir su sueño de formar una familia. Virgina, hermana melliza de David, dona sus óvulos para que él y Bruno, el donante de esperma, puedan ser padres. Pero lo hace sin contarle a su esposo, Miguel, porque, siendo machista, no lo aprobaría.

La fertilización es un éxito y meses después un pequeño Sebastián llega a su hogar junto a sus padres, pero la tragedia se cierne sobre la familia. Bruno y Virginia tienen un accidente de tránsito y mueren; Miguel se entera de la verdad y preso de ira por el engaño, abatido por el dolor tras la muerte de la madre de sus dos hijas, decide olvidar a su familia política y darles la espalda a su cuñado y al bebé.

David se ve en una vorágine, llevado a sobrellevar un profundo duelo, al tiempo que debe intentar recomponer su vida, superar sus grandes pérdidas, aprender a ser papá y ser un adulto. Pero mantener su empleo y cuidar a su hijo no parecen ser compatibles. Sin dinero y sin trabajo, David pelea la herencia que le corresponde a su hijo por Bruno, cuya madre, Cayetana, se niega a entregar. Ella pone en duda que el niño sea hijo de Bruno y exige pruebas de ADN; ante la irrefutable verdad de los exámenes, decide pedir la custodia del niño para quitárselo a David y criarlo por su cuenta.

En el otro lado de la familia, Miguel está solo al cuidado de sus dos hijas. Las niñas, motivadas por el amor que sienten por su pequeño primo, acercan a Miguel a David. ¿Encontrarán un camino compartido para cuidar el legado de Virginia?

Esta historia se llama Padres, es una película de Lifetime con un elenco encabezado por la ex Miss Universo Dayanara Torres, por el galán actor venezolano radicado en Colombia Luciano D’ Alessandro, por Marcos Carlos, Rodolfo Salas y la primera actriz venezolana Mimí Lazo. La cinta está narrada desde la perspectiva de Sebastián y su visión de vida en un núcleo familiar distinto, tolerante e inclusivo.

Esta producción es una historia de amor y paternidad que ahonda en la dinámica familiar moderna y en la evolución del papel de los hombres en la crianza de los hijos, que hace hincapié en que lo más importante en una familia es el amor. “El libreto lo adquirimos a una de las escritoras del evento de Mentoría de Worldwide Audiovisual Women Association (WAWA), nos encantó la propuesta de la escritora Annie Van Der Dys y la trabajamos junto con ella. Esta historia refuerza nuestro compromiso con la inclusión y la diversidad, y lo más importante es para compartirla y disfrutarla con toda la familia”, comentó Roxana Rotundo, CEO de VIP 2000 TV, que se unió a Lifetime para este proyecto.

En el corazón de sus protagonistas

Dayanara Torres | Foto: Lifetime / Oly Ramos Luna

Dayanara Torres, reina del amor y la familia

Ex Miss Universo, actriz, cantante y activista, cuenta que su participación en esta película tiene grandes significados.

“Siempre cuido mucho los proyectos que voy a hacer. No hago cualquier proyecto a menos que me llegue al alma. Y cuando leí este libreto, me tocó el alma. Me sentí definitivamente identificada con Virginia, con mi personaje, una mujer sumamente fuerte, dedicada, madre de dos niñas. Soy mamá, así que me sentía muy ella. Yo tengo dos hermanos mayores en vida real y mi hermana menor, que por ellos doy lo que sea. Así que leo el libreto y digo: tengo que ser parte de esta producción”.

Perfil Falso (izq. a der.): Rodolfo Salas, Manuela González. Cr Renata Bolivar / Netflix © 2023 | Foto: Cr Renata Bolivar / Netflix © 2023

Rodolfo Salas, un sexy villano que se reivindica

El protagonista masculino de Perfil falso en Netflix y el villano de las novelas de Telemundo, Rodolfos Salas, quien interpreta a Miguel en Padres, cuenta que venía siendo villano, que su último personaje maltrataba a su esposa, que era un personaje muy machista, “y cuando me presentan este guion digo: wow, esto es algo totalmente distinto a lo que he venido haciendo, me encantaría incursionar, experimentar esa parte sentimental, porque mi personaje se deja llevar al final por el amor”.

“Miguel es un machista que siempre tiene que guiarse por el libro, es muy a la antigua y ahorita estamos en momentos donde tenemos que abrirnos, dejar esos prejuicios, fomentar el amor”, remata.

Además, este personaje acerca aún más a Salas a su experiencia en la vida real como hermano y de ahí la riqueza y el valor que le da. Rodolfo Salas tiene tres hermanastros, dos mujeres y un hombre, “y los tres son gay”. Esa vivencia suya lo conectó para crear el personaje: “Para entender más allá de estos personajes, yo les preguntaba muchas cositas a ellos y pues es igual, entonces creo que tenemos que fomentar un entorno donde todas las personas son valoradas, donde todos son respetadas, donde hay que promover el amor”.

Luciano D'Alessandro. | Foto: Lifetime

El galán Luciano D’Alessandro y su primer papel gay

Luciano relata lo crucial que es para él su primer rol gay. Para el galán venezolano radicado en Colombia, a David, su personaje, lo asumió con todo el amor y el respeto del mundo, porque la finalidad era sensibilizar:

“Es decirle a la gente ‘estamos en el siglo XXI’; esta es una historia de amor y el ser padres es algo que va más allá de un género”. Sobre su aceptación del rol, asegura que lo aceptó porque sabía lo que implicaba y por ello lo asumió como un reto: “He hecho de galán, de antigalán, de todo, primera vez que hago un personaje gay y creo que por eso también le puse más cuidado, más sensibilidad, porque también el mensaje es muy fuerte; digo fuerte por lo bonito y lo grande. Es una bendición como actor tener la oportunidad de hacer cosas diferentes en tan poco tiempo”.

¿Cómo preparó Luciano D’Alessandro su primer personaje gay?

“Como a cualquier otro personaje, como a un ser humano con una necesidad inmensa de ser padre, que tiene mucho por dar: amor y cuidar. Entre sus cualidades, puede ser un poquito descuidado, un poco se le da la comedia. Y lo asumí con dos criterios fundamentales: no caer en un cliché o en una caricatura, creo que ningún actor quiere caer en eso, pero sobre todo con este personaje. Quería tener mucho más cuidado, por supuesto, le tenía que hacer con mucho más respeto. El otro criterio fue recordar que esta historia sí me llega, la tengo muy cercana porque tengo dos grandes amigos que conozco de la infancia, son hermanos para mí, ellos son gays, tienen sus parejas y tienen hijos a los cuales he ido a su cumpleaños. He visto crecer a sus hijas… Entonces sé de qué se trata la película, sé lo que es ser padre y por eso insisto en que va más allá de un género. Ellos se comportan como los mejores padres del mundo. Se desviven por sus hijos. Entonces, tener ese ejemplo ahí a la mano, ahí palpante, sin duda me ayudó muchísimo a desarrollar este personaje”.

¿Luciano D’Alessandro será papá?

Además, esta historia lo conectó con su vida privada, con la cual es reservado por lo general, pero de la que en esta ocasión quiso hablar. Padres habla de la subrogación y Luciana, casado con María Alejandra Requena, cuenta que en algún momento hablaron sobre tener o no hijos y de qué manera.

“Ella me dijo: ‘ya tengo dos hijos, es decir, tarea hecha, y tú no tienes hijos, pero ya tenemos cierta edad, yo tengo cierta edad. ¿Será que congeló óvulos?’. Me pareció tan bonito que me haya preguntado eso, me terminó de enamorar. Otra mujer a lo mejor dice: mira, yo tengo dos y están bastante grandes, si tú quieres hijos, a ver cómo haces entonces. Por ahora, en este momento de mi vida, no estoy pensando que tengamos hijos, estoy pensando que tengamos una relación bonita y que esto crezca. Si más adelante ya, porque el tema natural y el tema de óvulos ya no se puede hacer y toca adoptar, pues adoptaremos. A lo mejor, lo de la fertilización in vitro no, pero una adopción, por supuesto que estamos abiertos a eso. Pero cuando me hicieron esa pregunta, me movió el piso, me pareció superlindo, noble y un acto de amor definitivamente”.

Marcos Carlos y Luciano D'Alessandro, Bruno y David en 'Padres'. | Foto: Lifetime

Marcos Carlos, Bruno en Padres, pareja de David (Luciano D’Alessandro), asegura que la historia lo toca porque le recuerda que “muchas personas pasan un sinnúmero de dificultades para ser papás y esta pareja demuestra los deseos de ser papás y lo difícil que a veces puede ser. Y qué mejor que celebrando el Mes del Orgullo Gay, una pareja gay con todas las vicisitudes y todos los contratiempos que pueden pasar, especialmente dentro de la propia familia”.

“El amor no tiene sexo”

Mimí Lazo, cuyo personaje Cayetana es la suegra de David, villana de la historia, relata cómo esta historia es tan diferente a otras que se han relatado: “Tantas historias que hay y esta historia habla de eso, de que el amor no tiene sexo. Hay pocas historias, hay pocas series y pocas historias donde el amor entre las parejas del mismo sexo sea bonito. Sea bonito que esos dos seres humanos que deciden tener un hijo son bellas personas. Y será importante para Latinoamérica darnos cuenta de lo importante que es el respeto hacia los otros, sobre todo el respeto sexual, religioso y hacia el ser humano”.