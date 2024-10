Netflix le pone fecha al estreno del documental de los niños Mucutuy, una de las historias más sorprendentes registradas en Colombia

Sinopsis

Sobre Grain Media LTD : Grain Media es una destacada productora creativa del Reino Unido, especializada en la creación de programas de amplio alcance y con propósito, tanto en cine como en televisión. Grain ha ganado más de 150 premios internacionales en varios géneros, incluidos dos premios Oscar, un Emmy, un BAFTA, un Peabody y un duPont-Columbia Award por periodismo destacado. Entre sus créditos se encuentran: el ganador del Oscar y del BAFTA Learning to Skateboard in a Warzone (if you’re a girl) para A&E Networks; el ganador del Oscar, Los cascos blancos para Netflix; Virunga para Netflix, ganador de un Emmy y nominado al Óscar y al BAFTA; Scouts Honor: The Secret Files of the Boy Scouts of America, nominado al Emmy; Lost and Found para National Geographic, nominado al Emmy; Evelyn para Netflix, ganador de un BIFA; Convergence: Courage in a Crisis para Netflix, nominado al Emmy; India’s Forbidden Love para Al Jazeera English, nominado al Emmy; Seahorse: The Dad Who Gave Birth para la BBC, nominado al BIFA; From Devil’s Breath para MSNBC, ganador de Jackson Hole; Death in Bollywood para la BBC; y Heart of Invictus para Netflix.