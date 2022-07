Luto en el cine: falleció el actor David Warner, villano en ‘Titanic’

A sus 80 años, David Warner, el reconocido actor británico que se encargó de darle vida a personajes malvados ―los antagónicos de diversas producciones― falleció por causa de un cáncer en su residencia ubicada en Londres, Reino Unido, según un comunicado que compartió su familia este lunes.

Warner estuvo frente a las pantallas de televisión y cine por más de 60 años, pero uno de los papeles que más popularidad ganó y sigue siendo de total admiración fue su interpretación en la película de 1997, Titanic; en la cinta dramática se encargó de ser Spicer Lovejoy.

El artista internacional también brilló en el teatro y la radio. Sin embargo, su gran paso se dio en el mundo audiovisual, siendo parte de producciones como Doctor Who, Star Trek y Tron. También estuvo en Perros de paja y La Profecía.

De acuerdo con datos compartidos por The Guardian, la familia del aclamado artista comunicó que “durante los últimos 18 meses se enfrentó a su diagnóstico con su característica elegancia y dignidad”.

Por décadas, Warner cautivó a los espectadores y su última aparición en el séptimo arte fue en la película El regreso de Mary Poppins (2018), donde dio vida al Almirante Bloom. Sumado a esto, también participó en trabajos de doblaje en la serie de Cartoon Network Teen Titans GO!, según IMDB.

Los allegados del veterano actor recalcaron que será recordado como un gran hombre, padre y artista. En adición, hay quienes lo señalan como la figura legendaria en el género fantástico y otros como la leyenda absoluta del cine de terror.

Cabe mencionar que Warner ganó un premio Emmy en la categoría de mejor actor de reparto por su papel en la miniserie Masada.

Woody Allen anuncia su retiro del cine

Woody Allen, director de cine, manifestó el pasado martes 28 de junio que realizar películas ya no lo emociona como antes, así lo dio a conocer en una entrevista con el actor Alec Baldwin.

El reconocido director, de 86 años, conversó con el actor durante casi media hora en una transmisión en vivo por la red social Instagram, a través de la cuenta del actor.

La entrevista abarcó varios temas, aunque ninguno polémico, como las acusaciones de abuso sexual efectuadas por su hija, Dylan Farrow, en contra de él.

Este caso fue abordado en el documental Allen v. Farrow, lanzado por HBO en febrero de 2021. Asimismo, en el primero de los cuatro episodios de la producción, Farrow, adoptada por el cineasta y su exesposa Mia Farrow, afirma su acusación contra su padre, ya que, según ella, Allen la abusó sexualmente cuando tenía siete años, en 1992.

Por su parte, el reconocido director ha negado en diferentes oportunidades las acusaciones en su contra, por las que ha enfrentado varias investigaciones.

En primera instancia, el director afirmó que “probablemente haré esta película más, pero he perdido gran parte de la emoción, porque no tiene el mismo efecto cinematográfico, no es como cuando comencé a filmar”.

Asimismo, el director de películas de culto como Manhattan, Annie Hall, entre otras, indicó que reflexionó sobre el tema tras agarrarle el gusto al aislamiento durante la pandemia.

“Estaba en casa escribiendo mucho”, dijo. “Es una forma agradable de vivir. Luego pensé: ‘bueno, tal vez haga una o dos (películas)”, aseveró el cineasta.

“No me divierto igual haciendo una película y presentándola en el cine (...) Era agradable saber que 500 personas la veían de una vez”, agregó.

De igual manera, habló sobre los cambios que está sufriendo la industria, la cual se ha visto sacudida por la llegada y el crecimiento de las plataformas de streaming.