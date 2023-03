Premios Óscar 2023: ¿se llevan algún premio económico los ganadores de la estatuilla?

Uno de los eventos más reconocidos a nivel mundial son los Premios Óscar, que para este 2023 cierran la temporada de entrega de reconocimiento a actores, directores y productores que han desarrollado un gran trabajo en la industria. Este evento como tal no lleva ligadas compensaciones económicas de manera directa; sin embargo, la recompensa alcanzada se traduce en otros beneficios de alto impacto.

De acuerdo con el propio reglamento de la Academia, el mérito de los ganadores es reconocido en forma de “trofeo de estatuilla de oro de la Academia”, lo cual significa que los premiados no reciben dinero, pero pueden recibir otro tipo de compensaciones de terceros.

Es importante recordar que cada estatuilla dorada ronda entre los 400 dólares. No obstante, su venta está prohibida después de que varios galardones se comercializaran en el mercado negro. Esto quiere decir que la normativa vigente destaca que “la recepción de dicha réplica no da ningún derecho sobre los derechos de autor, marca registrada y marca de servicio de dicha estatuilla y que solo pertenecerá la réplica física”.

Por otra parte, los nominados a los premios están obligados a firmar un acuerdo, por el que solo podrán revender el premio a la Academia de Hollywood por la irrisoria cifra de 1 dólar. Este acuerdo nació en 1950 como respuesta a la venta de reconocimientos. Un ejemplo de ello fue el caso del mejor guion de Herman Mankiewicz por Ciudadano Kane o el de mejor película por Lo que el viento se llevó, que finalmente acabó en manos de Michael Jackson.

Entre los ganadores que vendían sus galardones está el actor Harold Russell (Los mejores años de nuestra vida), quien vendía los galardones para poder pagar los gastos hospitalarios derivados de la enfermedad de su mujer.

Las ‘bolsas regalo’ de los Premios Óscar

A pesar de que la Academia no da compensaciones económicas, los nominados sí reciben regalos de compañías externas a la Academia. Por ejemplo, la empresa Distinctive Assets lleva años encargándose de esta labor, ofreciendo bolsas de regalo que contienen decenas de artículos, que en 2023 han sumado hasta los 126.000, es decir, unos 120.000 euros.

Cabe recordar que en el pasado, organizaciones como la HFPA se veían afectadas precisamente por los supuestos intercambios de favores a cambio de regalos, lo cual ponen en riesgo a los Globos de Oro. Este es un error del que la organizadora de los Óscar se mantiene aparte.

Fecha, hora y canal para ver en vivo los Premios Óscar 2023

Para los seguidores de estas y otras historias, además que no quieran perderse ni un detalle de lo que ocurrirá en esta nueva entrega de premios, aquí están los detalles de la fecha y hora del evento, la alfombra roja y la transmisión oficial.

La ceremonia tendrá lugar en el Teatro Dolby de Los Ángeles este domingo 12 de marzo y se empezará a transmitir desde las 7:00 de la noche hora Colombia. La previa, donde se hacen algunas entrevistas con los diferentes invitados, empezará a las 6:00 de la tarde.

Esto se puede ver a través de televisión por cable en el canal oficial que es TNT o vía streaming por la plataforma HBO Max con el audio original. También el canal E! Entertainment transmitirá la alfombra roja en vivo desde las 4:00 de la tarde.

Uno de los detalles que ya se ha revelado es que Rihanna hará parte del evento interpretando Lift Me Up, tema de la película Black Panther: Wakanda Forever nominado a mejor canción, y Lenny Kravitz será parte del bloque In Memoriam, en honor a todas las celebridades que murieron en el último año.

Se espera que personalidades como Antonio Banderas, Andrew Garfield, Salma Hayek, Michael B. Jordan y Nicole Kidman entreguen algunas estatuillas.