Premios Óscar: Rihanna se presentará y habrá un equipo especial para evitar altercados como el de Will Smith

La espera lentamente termina y cada vez más el mundo del espectáculo vivirá una nueva edición de los Premios Óscar. Los organizadores están preparando todo para tener una noche mágica.

El próximo 12 de marzo en el teatro Dolby en la ciudad de Los Ángeles en California se llevará a cabo la edición 95 de los Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. La ceremonia se transmitirá en línea por medio de la página oficial de los premios y por medio de las redes sociales de los organizadores. Además, la celebración se podrá ver en el canal de TNT y en la plataforma de HBO Max. La transmisión iniciará a las 7:00 p.m. hora de Colombia.

La ceremonia se llevará a cabo en el teatro Dolby. - Foto: Efe

Luego de su presentación en el Super Bowl, la cantante Rihanna se presentará en la ceremonia interpretando el tema de ‘Lift Me Up’, el cual corresponde a la película Black Panther: Wakanda Forever. La canción está nominada como mejor pieza original para los Óscar, siendo la primera vez que la artista norteamericana compita por este galardón.

En la misma categoría, está nominada Lady Gaga, quien interpretó ‘Hold My Hand’ para el filme de Top Gun: Maverick. También están ‘Tell It Like a Woman’, ‘RRR’ y ‘Everyting Everywhere All at Once’.

Rihanna estuvo presente en el show de medio tiempo del Super Bowl. Foto: AFP. - Foto: Getty Images via AFP

Aparte de mejor canción original, ya se conocen los demás nominados para las otras categorías. En el caso de mejor película están: Sin novedad en el frente, Almas en pena de Inisherin, Avatar: El sentido del agua, Elvis, Todo a la vez en todas partes, Los Fabelman, TÁR, Top Gun: Maverick, El triángulo de la tristeza y Ellas hablan.

Para mejor actriz protagonista están nominadas: Cate Blanchett, Ana de Armas, Andrea Riseborough, Michelle Yeoh y Michelle Williams. Por su parte, para mejor actor aparecen: Brendan Fraser, Austin Butler, Colin Farrell, Paul Mescal y Bill Nighy.

La categoría a mejor director será competida por: Martin McDonagh, Daniel Kwan y Daniel Scheinert, Todd Field, Steven Spielberg y Ruben Östlund. Las cintas de Sin novedad en el frente, Argentina 1985, Close, EO y The Quiet Girl son las nominadas a mejor película extranjera.

El mejor guion también está bastante competitivo. En esta edición, aparecen Almas en pena en Inisherin, Todo a la vez en todas partes, Los Fabelman, TÁR y el Triángulo de la tristeza. Para conocer todas las nominaciones y las categorías, se pueden conocer por medio de la página oficial de los premios Óscar.

Por otro lado, los organizadores innovarán en esta edición para evitar situaciones como la que se presentó el año anterior con Will Smith y Chris Rock. En el 2023 habrá un equipo de crisis, el cual se encargará de gestionar cualquier momento imprevisto. En una entrevista para TIME, Bill Kramer señaló que “Tenemos todo un equipo de crisis, algo que nunca habíamos tenido antes, y pondremos otros protocolos en marcha después de contemplar diversos escenarios”.

La edición del 2022 de los Premios Oscar se vio marcada por el altercado de Will Smith con Chris Rock. (Myung Chun / Los Angeles Times via Getty Images) - Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

La estructura de este equipo constará en la implementación de estrategias de comunicación, en las cuales se logren soluciones en el menor tiempo posible y de la forma más eficaz los sucesos complicados. Hace un par de semanas, la presidenta de la Academia de Hollywood, Janet Yang, admitió en una rueda de prensa que se gestionó incorrectamente la cachetada de Smith a Rock.

“Lo que vivimos el año pasado fue inaceptable y nuestra respuesta no estuvo a la altura. Supuso un punto de inflexión para actuar con mayor transparencia y responsabilidad”, declaró Yang. Aparte, señaló que la edición del año pasado quedó marcada por este hecho puntual y no por los galardones en sí, lo cual dio una mala imagen de los Óscar.

Al momento que se refirió fue el momento cuando el comediante se presentó en la tarima y llevó a cabo una puesta en escena humorística. En un punto, Rock hace mofa frente a la alopecia de Jane Pinkett Smith, su esposa. Por tal motivo, Will Smith se levantó de su silla, se acercó a Rock y le propinó una cacheta. Al devolverse, le dedicó unas palabras al comediante que fueron oídas por toda la sala.