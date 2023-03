Premios Óscar 2023: fecha, hora y canal para verlos en vivo

Los Premios Óscar 2023 cierran la temporada de entregas de reconocimientos a actores, directores y productores que han desarrollado un gran trabajo en la industria. Una de las películas con más nominaciones, once en total, y favorita para llevarse varias estatuillas es Todo a la vez en todas partes.

La película 'Todo a la vez en todas partes', protagonizada por Michelle Yeoh, es la más nominada a los Óscar (aspira a 11 premios). Condujo al estudio independiente, con base en Nueva York, a alzarse por encima de otros que llevan 100 años operando. - Foto: A24-Diamond Films

Entre las categorías que se ve como posible ganadora están: mejor película, mejor dirección con Daniel Kwan y Daniel Scheinert, y mejor actriz con Michelle Yeoh. La historia de este filme muestra a una heroína inesperada que debe usar sus nuevos poderes para luchar contra los peligros del multiverso.

Otra de las favoritas es Almas en pena de Inisherin, de Martin McDonagh, y le sigue la nueva adaptación de la novela Sin novedad en el frente, a cargo de Edward Berger; estas dos películas cuentan con nueve nominaciones.

Para los seguidores de estas y otras historias, además que no quieran perderse ni un detalle de lo que ocurrirá en esta nueva entrega de premios, aquí están los detalles de la fecha y hora del evento, la alfombra roja y la transmisión oficial.

La ceremonia tendrá lugar en el Teatro Dolby de Los Ángeles este domingo 12 de marzo y se empezará a transmitir desde las 7:00 de la noche hora Colombia. La previa donde se hacen algunas entrevistas con los diferentes invitados empezará a las 6:00 de la tarde.

Esto se puede ver a través de televisión por cable en el canal oficial que es TNT o vía streaming por la plataforma HBO Max con el audio original. También, el canal E! Entertainment transmitirá la alfombra roja en vivo desde las 4:00 de la tarde.

(Foto por Matt Sayles/Invision/AP, Archivo) - Foto: Matt Sayles/Invision/AP

Uno de los detalles que ya se ha revelado es que Rihanna hará parte del evento interpretando Lift Me Up, tema de la película Black Panther: Wakanda Forever nominado a mejor canción, y Lenny Kravitz será parte del bloque In Memoriam, en honor a todas las celebridades que murieron en el último año.

Se espera que personalidades como Antonio Banderas, Andrew Garfield, Salma Hayek, Michael B. Jordan y Nicole Kidman entreguen algunas estatuillas.

Chris Rock no presentará los Premios Óscar 2023; ya tiene reemplazo

En la edición de los Premios Óscar 2022, Will Smith y Chris Rock protagonizaron uno de los momentos más polémicos de la historia de Hollywood, luego de que el actor le diera un fuerte golpe al comediante en medio de la ceremonia.

Las miradas se posaron sobre la situación, ya que muchos creyeron que se trataba de una broma planeada en medio del itinerario del evento.

Chris Rock recibió una bofetada por parte de Will Smith. - Foto: getty images

Faltando poco para que se lleve a cabo la 95ª entrega de los Premios Óscar, se han dado a conocer algunos detalles de la gala más importante en la industria del cine y uno de ellos es quién será el maestro de ceremonia.

Inicialmente, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, organizadora de los Premios Óscar, le habría hecho el ofrecimiento nuevamente al actor y humorista Chris Rock de presentar la ceremonia para esta entrega, pero él rechazó la oferta porque sería “volver al lugar del crimen” y, de hecho, comparó la situación con la del asesinato de la esposa de O. J. Simpson.

Así, han elegido a Jimmy Kimmel como anfitrión de la ceremonia, anunciaron a través de su cuenta oficial de Instagram: “Jimmy es el anfitrión perfecto para nuestra 95ª entrega. Su amor por las películas, su experiencia en televisión en vivo y su capacidad para conectarse con audiencias globales crearán una experiencia inolvidable para nuestros millones de espectadores en todo el mundo.

Pero esta no sería la primera vez que Jimmy Kimmel se convierte en maestro de ceremonia, pues asumió esa labor en 2017 y 2018.