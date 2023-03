- Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

El éxito sigue para Will Smith: premiado por su actuación en la película ‘Emancipation’

Will Smith es uno de los actores más reconocidos de la industria por su participación de diversos proyectos como Bad Boys, Focus, Aladdin, Escuadrón suicida, En busca de la felicidad, Soy leyenda, entre muchos más.

Su nombre estuvo en boca de muchas personas desde que en 2022 el actor de Hombres de negro abofeteó durante la transmisión en vivo de la ceremonia de cine más importante del mundo, los Premios Óscar, a Chris Rock, su colega y comediante por la broma que le hizo a su esposa Jada Smith; luego de ese hecho la vida del artista dio un giro crucial.

A nivel global se replicó la escena en que Smith se sale de sus cabales para violentamente poner a Rock en su lugar, los espectadores no sabían si los actores habían hecho un ‘show’ en medio de la premiación o si, por el contrario, Will había actuado porque sintió que le faltó al respeto a su esposa. Hasta los mismos asistentes no entendían lo que estaba pasando, además, porque es usual que los artistas creen puestas en escena espontaneas para divertir a los invitados en la importante ceremonia.

Luego de un año del incidente su nombre vuelve a ser tendencia, pero no por algo malo, sino por un importante reconocimiento que recibió por su personaje en la película Emancipation. Se trató del ‘Premio Beacon’ en la 14.ª Entrega Anual de los Premios de la Asociación de Críticos de Cine Afroamericanos (AFFCA).

Allí los expertos le otorgaron la estatuilla por hacer parte del film dirigido por Antonio Fuqua. “‘Emancipation’ fue la película individual más difícil de toda mi carrera. No puedo explicarlo todo, pero Peter ha cambiado mi vida”, expresó el talentoso actor al recibir el premio.

Además, a través de su perfil oficial de Instagram compartió la alegría de volver a obtener un reconocimiento por su trabajo y compartió un mensaje:

“¡¡GUAU!! ¡¡NAACP!! ¡¡Me siento absolutamente honrado por esto!! Quiero compartir esto con toda mi familia #Emancipation - @antoinefuqua, @charmainebingwa, Ben, Bob, Jon todo el equipo en @westbrook y @appletvplus… Estoy muy orgulloso del trabajo que hemos puesto en esta película”, sostuvo inicialmente.

Luego dijo: “¡Me gustaría dar las gracias a la NAACP por honrar nuestra película! @derricknaacp –tú y toda tu organización– y el trabajo que haces todo el año es verdaderamente importante, así que ser reconocido por todos ustedes significa mucho”.

Los Premios de la Asociación de Críticos de Cine Afroamericano (AFFCA) se entregan cada año para reconocer a quienes hacen un excelente trabajo en la industria del entretenimiento, entre esos el cine y la televisión.

La primera entrega de estos reconocimientos se hizo en el año 2003 y su objetivo es destacar las contribuciones que hacen los actores, artistas y demás afroamericanos en el mundo del cine.

Cabe resaltar que Will Smith al recibir este premio vuelve a los escenarios y deja atrás el episodio sucedido durante la 92.ª entrega de los galardones más codiciados de la Academia de Hollywood. Tras ese episodio, Smith estuvo en el set de grabación del programa The daily show, de Trevor Noah, donde dio detalles y se disculpó por la bofetada que le propinó al comediante Chris Rock.

“Fue una noche horrible, como puedes imaginar. Hay muchas complejidades y matices detrás, pero al final del día perdí la cabeza y creo que lo que diría es que nunca sabes por lo que alguien está pasando (...) y yo estaba pasando por algo esa noche. No estoy justificando mi comportamiento, en absoluto. Solo diría que aprendí que tenemos que ser amables el uno con el otro”, manifestó el actor, en conversación con Trevor.

La Academia de Artes vetó a Smith por los siguientes 10 años, como castigo por su acto de violencia en televisión nacional.