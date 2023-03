Luego de un año, Chris Rock respondió si le dolió el golpe que le dio Will Smith

Los Óscar se convirtieron en la ceremonia más importante del séptimo arte. Una en la que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas elige entre los miles de películas que se lanzan en el año y decide entre estas para cada una de las categorías que premian a las producciones, sus actores y directores.

(Foto por Matt Sayles/Invision/AP, Archivo) - Foto: Matt Sayles/Invision/AP

Cada año desde 1929, la ceremonia reúne a los mejores de la industria en una gala cargada de talento y glamour que le da un prestigio reconocimiento tanto a los nominados como a los ganadores. Este año se llevará a cabo la edición número 95 el próximo 12 de marzo.

Entre las categorías más importantes aparecen las cintas:

Sin novedad en el frente

Almas en pena de Inisherin

Avatar: El camino del agua

Elvis

Todo a la vez en todas partes

Los Fabelman

TÁR

Top Gun: Maverick

El triángulo de la tristeza

Ellas hablan

Entre las actrices aparecen nominadas están:

Cate Blanchett por TÁR

Ana de Armas por Blonde

Andrea Riseborough por To Leslie

Michelle Yeoh por Todo a la vez en todas partes

Michelle Williams por Los Fabelman

En la categoría a mejor actor están:

Brendan Fraser por The Whale

Austin Butler por Elvis

Colin Farrell por Almas en pena de Inisherin

Paul Mescal en Aftersu n

Bill Nighy por Living

Y en mejor director están:

Martin McDonagh por Almas en pena de Inisherin

Daniel Kwan y Daniel Scheinert por Todo a la vez en todas partes

Todd Field por TÁR

Steven Spielberg por Los Fabelman

Ruben Östlund por El triángulo de la tristeza

En esta prestigiosa ceremonia han pasado momentos que quedaran en la historia. Pero, definitivamente, uno que sobresale es el del año pasado cuando Will Smith se subió al escenario y golpeó a Chris Rock después de que este hiciera un chiste de su esposa, la también actriz Jada Pinkett Smith.

La bofetada surgió por un chiste de Chris Rock sobre Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith, que hacía alusión a su cabeza rapada. El comediante comentó después que no sabía que ella padecía de alopecia. - Foto: ap

Todo pasó porque el comediante hizo una broma respecto a la calvicie de la actriz. Algo que no gustó al actor, que ese año ganó por su protagónico en King Richard, y por esto se subió al escenario y lo golpeó. La situación le dio la vuelta al mundo y señaló de todas las formas posibles al actor de Hombres de negro.

Desde entonces, Will fue expulsado de la academia, señalado por su comportamiento, secretos de su relación con Jada salieron a la luz y hasta terminó en centro de rehabilitación por depresión. El actor pidió disculpas públicas, pero de Rock no se había dicho mucho hasta ahora.

El cómico aparecerá en un especial en vivo en Netflix el próximo 4 de marzo, donde se tocará este tema por primera vez desde que pasó. Aunque ha hecho referencia al tema, Rock no ha hablado con muchos detalles del incidente.

Según una fuente que habló con el medio CNN, en el show aseguró que: “lo que la gente quiere saber... ¿te dolió? Diablos, sí, me dolió. ¡Él interpretó a Muhammad Ali! Yo interpreté a Pookie (en ‘New Jack City’). Incluso en las películas animadas soy una cebra, él es un maldito tiburón. Me golpeó tan fuerte que escuché ‘Summertime’ resonando en mis oídos”.

El especial fue grabado en enero en la arena en Charleston, donde compartió con Dave Chappelle. Vestido completamente de blanco el también actor habló, muy a su estilo, de aquel día. En esto también se refirió a la diferencia de tamaños entre ambos y su aspecto físico. “Will Smith es un tipo grande. Yo no lo soy (...) Will Smith está sin camisa en sus películas. Si me ven en una película siendo operado de corazón abierto, estaré usando un suéter”, aseguró.