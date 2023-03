Premios Óscar 2023: en la 95 entrega, las predicciones de SEMANA apuntan “a todas partes al mismo tiempo”

La 95 entrega de los Premios Óscar tendrá lugar el próximo domingo 12 de marzo, y SEMANA comparte sus acostumbradas predicciones para animar a sus lectores a darles el chance a más posibles ganadoras y nominadas de las que han visto, muchas disponibles en cines y en streaming. En un año que pateó el tablero en lo que a temáticas se refiere, premiando la creatividad y el riesgo sobre las películas cazapremios, una academia más inclusiva se pronunciará por primera vez (ojalá en una velada libre de cachetadas).

Nuestra especulación: En la parte final de la temporada de premios, la película de los Daniels ganó mucha tracción y parece fija. Sigue a una madre de origen asiático en Estados Unidos que trata de mantener a flote su lavandería mientras contempla un divorcio con su marido y la relación con su hija, llena de distancia y grietas, se hace notablemente fría. Como si fuera poco, el servicio de impuestos la presiona a legalizar papeles y recibe la visita de su muy viejo y tradicionalista padre. Y cuando todo parece alcanzar un punto de ebullición, una ruptura en el tiempo y en el espacio la verá abriendo los ojos y asumiendo un papel de heroína, que salva su mundo desde el aprecio y el cariño. Disponible en algunos cines (si puede, no dude en verla en grande) y en Prime Video.

Otros nominados: The Fabelmans (cines), Los espíritus de la isla (cines y pronto en Star +), Sin novedad en el frente (Netflix), Tár (cines), Elvis (cines y HBO Max), Top Gun: Maverick (Paramount y Star+), Triangle of Sadness (cines y Prime Video), Ellas hablan (cines), Avatar: el camino del agua (cines).

Posible sorpresa: Sin novedad en el frente, porque los Óscar suelen dar vitrina a películas sobre los horrores de la guerra, esta podría sorprender como en los Bafta.

Mejor director(a): Daniel Kwan, Daniel Scheinert, por ‘Todo en todas partes al mismo tiempo’

Nuestra especulación: En nombre de la audacia narrativa, este par de directores, a los que en llave se les conoce como ‘los Daniels’, escribieron este drama con una familia asiática protagonista y lo llevaron a la gran pantalla sin ahorrarse ninguna de sus ideas brillantes, por más descabelladas que pudieran resultar. Su triunfo sería merecido por las muchas apuestas creativas hilvanadas, los homenajes bien pensados que incluyeron y por la manera en la que unieron las piezas de su rompecabezas inventivo para convertirlo en cine memorable, multigeneracional y catártico.

Otros nominados: Todd Field, Tár; Martin McDonagh, Los espíritus de la isla; Ruben Östlund, Triangle of Sadness; Steven Spielberg, The Fabelmans.

Posible sorpresa: Todd Field, por escribir y dirigir Tár, una cinta que, además de sacar lo mejor de su protagonista, construye tensiones, debates y silencios de gran dramatismo.

Mejor actriz: Cate Blanchett, por Tár

Nuestra especulación: Lo que entrega Blanchett en este rol, una presencia arrolladora, pedante y abusiva hasta la toxicidad llamada Lydia Tár, es asombroso, y para interpretarlo no solo aprendió a conducir una orquesta, también a hablar alemán. En la piel de la directora estadounidense de la Filarmónica de Berlín, la actriz australiana aspira a su tercer Óscar, y puede lograrlo como esta mujer a quien su pasado, su inconsistencia emocional y su falta de ética personal y artística comienzan a pasarle factura en el momento más brillante de su carrera.

Otras nominadas: Michelle Yeoh, Todo en todas partes al mismo tiempo (Prime Video); Andrea Riseborough, To Leslie (no llega aún); Ana de Armas, Blonde (Netflix); Michelle Williams, The Fabelmans (cines).

Posible sorpresa: Michelle Yeoh, que de no estar enfrentada a la australiana, la malaya sería una ganadora fija, y de llevarse el Óscar, lo merece por esa encarnación de Evelyn Wang que ve la luz.

Mejor actor: Brendan Fraser, por The Whale

Nuestra especulación: Fraser regresó después de alejarse de Hollywood y de las comedias, y está cerca de la estatuilla por un rol dramático como pocos, que lo vio usar un traje pesadísimo. Interpreta a Charlie, un profesor virtual de escritura, homosexual, de casi 300 kilos, que ha limitado su contacto humano a muy pocas personas y lidia con un desorden alimenticio que lo tiene al borde de la muerte. El no tener contacto directo con su hija también lo afana, pues su tiempo se acaba, y conocerla también lo retará. Un retrato sobre la crueldad que reciben las personas mórbidamente obesas.

Otros nominados: Austin Butler, Elvis; Colin Farrell, Los espíritus de la isla; Paul Mescal, Aftersun (en MUBI); Bill Nighy, Living (no ha llegado).

Posible sorpresa: Austin Butler,de Elvis, porque es innegable que en medio de esta agitada y extendida narración de la vida del rocanrolero, su interpretación soporta la ilusión.

Mejor actor de reparto: Ke Huy Quan, Todo en todas partes al mismo tiempo

Nuestra especulación: Hicieron falta décadas para que el nacido en Vietnam del Sur regresara a las primeras planas, y lo ha hecho a manera de redención (muy similar a como lo ha hecho Fraser). De niño, el actor secundó a Harrison Ford en Indiana Jones y el templo de la perdición, y aquí entrega una actuación de múltiples facetas, que impulsa a sus colegas al otro lado del espejo. Lo que entrega es fascinante en los matices de sus distintos personajes, y uno de estos rinde homenaje a Wong Kar-wai, con quien Quan trabajó, el que lanza la frase de la película: “Así es como yo peleo”.

Otros nominados: Judd Hirsh, The Fabelmans; Brendan Gleeson, Los espíritus de la isla; Barry Keoghan, Los espíritus de la isla; Brian Tyree Henry, Causeway.

Posible sorpresa: Barry Keoghan se roba todas las películas en las que aparece, o mucho o poco, y lo hace en Los espíritus de la isla de nuevo como el tonto y franco del pueblo.

Mejor actriz de reparto: Angela Bassett, Black Panther: Wakanda Forever

Nuestra especulación: En una cinta golpeada por la muerte de su protagonista natural, Chadwick Boseman, era de esperarse que surgirían personajes femeninos importantes. Dentro de los muchos que se destacan en la película de Ryan Coogler, y que en efecto la llevan a buen puerto, el de esta veterana actriz de Hollywood es el de mayor impacto. No solo por la naturaleza de sus acciones, por su peso en las escenas más interesantes (como en la que les canta la tabla a los poderes occidentales), sino porque termina siendo el de mayor sacrificio.

Otros nominados: Hong Chau, The Whale; Kerry Condon, Los espíritus de la isla; Jamie Lee Curtis, Todo en todas partes al mismo tiempo; Stephanie Hsu, Todo en todas partes al mismo tiempo.

Posible sorpresa: Jamie Lee Curtis, veterana de Hollywood nominada por primera vez, es brillante, curiosa y graciosa en sus varios yos en Todo en todas partes al mismo tiempo.

Otros premios de interés

Mejor guion original: Los espíritus de la isla, de Martin McDonagh, por su historia “irlandesa” sobre el final de una amistad y las consecuencias de esa terminación.

Mejor guion adaptado: Sin novedad en el frente, por su relato crudo de los combatientes del lado alemán de la Primera Guerra Mundial. Fuerte candidata a Mejor película extranjera.

Mejor documental: Fire of Love (Disney+), un documental hermoso, cautivante y doloroso que sigue a una osada pareja francesa en su íntimo y arriesgado viaje al mundo de los volcanes y sus peligros. Puede ver en HBO Max dos producciones nominadas en esta categoría: All That Breathes y Navalny.

Mejor película extranjera: Argentina, 1985 (Prime Video), ganó el Globo de Oro y quizá completa una dupla con su relato de los juicios de los militares que gobernaron durante la dictadura.

Mejor película animada: Pinocho (Netflix), una producción que reconfigura el cuento del carpintero y su hijo de madera en la Italia fascista. Oscura, intensa, con toques de gracia.