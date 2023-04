Cuestionario Arcadia/FILBo: Humberto de La Calle sobre ‘La inverosímil muerte de Hércules Pretorius’ y superar temores

Nacido el 14 de julio del 1946, Humberto de La Calle es senador, actualmente, pero su recorrido personal y político lo ha visto ejercer múltiples labores públicas, en medio de algunos periodos altamente tormentosos y de otros bastante esperanzadores. Ahora, este abogado de Manzanares, Caldas, que ha sido registrador, magistrado de la Corte Suprema, ministro de Gobierno, vicepresidente, ministro del Interior, embajador ante la OEA, negociador de un proceso de paz y candidato presidencial, quiere también establecerse como escritor. No es cualquier paso en su vida. El hecho de compartir su novela con el mundo entero le representa vencer un temor personal histórico. Como confiesa en estas respuestas a nuestro cuestionario, por algo habitó de joven la vena literaria, por algo la abandonó por años y, por algo, ahora la retoma como nunca antes. Sobre su novela La inverosímil muerte de Hércules Pretorius, su proceso con la escritura y lectura y otras artes, esto respondió.

Humberto de La Calle presenta en FILBo 'La inverosímil muerte de Hércules Pretorius', el 30 de abril, a las 11 de la mañana, en el Gran Salón C, en conversación con Ricardo Silva. - Foto: Pablo Moncada Peña

Cuestionario puntual Arcadia/FILBo

Al fin, después de años de escribirla y pulirla, la saca a la la luz... - Foto: Ediciones B.

¿CÓMO NACE SU NOVELA? (de qué inquietudes, episodios, momentos hechos o circunstancias…).

Es una larga historia. Aunque es una novela de ficción, hay un hilo basado en hechos reales. Hércules, el personaje, un estudiante destacado, frío, agudo intelectual, lleno de romanticismo y soñador por una sociedad más justa, pero quien a la vez repudiaba la violencia como arma política, termina en una encrucijada que lo lleva a ingresar al M-19. Enrolado en la Operación Calarcá, muere en una forma un poco teatral que prefiero que los lectores descubran por sí mismos. Esto lo escribí hace décadas y lo mantuve en hibernación por mi temor a presentarme como escritor, aunque esta había sido una vieja vocación. El escritor Darío Villamizar publicó un libro histórico sobre esa operación, y esto me movió a recuperar el antiguo escrito y producir esta obra que ahora sale a la luz pública.

¿QUÉ UNE Y QUÉ SEPARA ESTA NOVELA DE SUS ESCRITOS ANTERIORES?

En mi juventud cometí algunos versos y escribí cuentos. Pero el ingreso a la vida laboral eclipsó lo que había sido una vocación originaria. De lo que sí no desistí fue de la lectura. Hubo un trasvasamiento de la literatura existencialista y allí bebí mis primeras letras: Camus, Sartre, Hesse, Kerouac. Adobado esto con Henry Miller, Gide, y, más adelante, el boom latinoamericano que inauguré primero con Carpentier, algo de Vargas Llosa y Bryce Echenique. Más adelante, mi gusto por la lectura se amplió de manera incluyente. Leo psiquiatría, medicina, física aunque con dificultad, historia, mucha historia, economía, política y, no puede faltar en mi mesa de noche, la poesía de Borges.

Cuéntenos sobre EL DESARROLLO y LA ESTRUCTURA de su novela, las REescrituras y las reLECTURAS Y la EDICIÓN… ¿qué tanto se transformó este trabajo en el proceso?

Hubo un problema técnico muy serio. A la obra inicial, con más énfasis en la ficción, se sumó una segunda parte inspirada en el escrito histórico de Villamizar. Eso generó como una especie de muralla entre la primera y la segunda parte, que solo se superó —si lo logramos— por el acompañamiento de Natalia Jerez, mi editora. La obra juega con el tiempo, acude a la jerigonza, se vale de la música de mi adolescencia entremezclada con la narración, recoge las timideces y amores frustrados de Hércules y desemboca en una anécdota de la vida real que ocurrió en las conversaciones con las antiguas FARC en La Habana.

SOBRE SU NARRADOR O NARRADORES, sobre algún personaje específico de los que comparte con sus lectores, ¿algo que quisiera anotar?

No. Es un narrador omnipresente y anónimo. La obra no es contada ni por Hércules ni por otro personaje.

Humberto de La Calle había publicado libros como 'Memorias dispersas' y 'Revelaciones al final de una guerra', pero en 2023 revela su faceta de escritura literaria. - Foto: Debate

SOBRE SU RUTINA DE ESCRITURA: o detalles de cómo hace usted lo que hace, cuándo lo hace, dónde lo hace, escrito en papel, directo en computador...

Directo al computador. Mi ritmo biológico es mañanero. Ya al caer la tarde se me nubla el cerebro y no queda espacio sino para escuchar a los amigos, para ver el atardecer, fumar un cigarro y acompañarlo con un whiskey.

SOBRE SU RUTINA DE LECTURA: o detalles de cómo, cuándo, dónde lee, sobre qué lee y por qué... (¿lee solo en papel o lee en kindle también?)

Leo en Kindle y en papel. Pero para mí es Kindle ha sido un milagro. Aunque acaricio el libro físico, no pertenezco a sus adoratrices. En el Kindle, leo, subrayo, comento, sé cuántos otros lectores subrayaron el mismo pasaje, en fin, es muy versátil y, sobre todo, me permite cargar 300 o más libros en el bolsillo, en mi celular.

EXPECTATIVAS DE ESTA FERIA… masiva, íntima, enorme, cercana… ¿cómo siente FILBo 2023?

Para mí, es un desafío. Estoy naciendo como escritor, recuperando el tiempo perdido. Quisiera que se mirara la obra como eso: buena, regular, mala, pero en todo caso literatura desprendida de la vida de un hombre público. Un renacimiento. Cuento con un serio escollo. No pocos dirán: “Qué pereza, un libro de un político narcisista”. Pido que lean así sea para descalificarlo pero en su mismidad.

¿QUÉ ARTES O ACTIVIDADES ALIMENTAN SU VIDA Y SU ARTE ESTOS DÍAS?

No me califico como melómano pero la música me acompaña. Las artes plásticas no son mi fuerte. Estoy tomando cursos de Filosofía por internet. Quisiera poder dedicar más tiempo a la vida meditativa.

¿YA TRABAJA EN ALGO NUEVO? ¿DE QUÉ SE TRATA?

Sí. Una nueva novela. Pero me dicen que es pavoso contar una novela antes de tiempo.

¿ALGO QUE QUISIERA AÑADIR SOBRE SUS EVENTOS EN LA FERIA, SU TRABAJO

Quien me vea en la Feria sabrá que el temor me acompaña. Espero cierta benevolencia.

El escritor en FILBo 2023

En FILBo 2023, Humberto de La Calle hablará el 30 de abril, a las 11 de la mañana, en el Gran Salón C. La charla será con el escritor Ricardo Silva.