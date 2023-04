Cuestionario Arcadia/FILBo: Luis Izquierdo sobre la trama de ‘Ana se baña en el río’ y sus varios narradores

En FILBo 2023, el escritor, librero, gestor y periodista cultural bogotano Luis Enrique Izquierdo, nacido en 1973, presenta su más reciente novela, Ana se baña en el río. Lo invitamos a responder el cuestionario, que respondió muy puntualmente y en su totalidad.

A manera de contexto, Izquierdo participó en el Taller de Cuento Ciudad de Bogotá en 2010 y fundó la Fundación Politrópico ese mismo año para impulsar el campo literario a través de la edición de la Revista Literaria La Perra. Su cuento Los Seven suicide fue incluido en la antología de cuentos Árbol del paraíso. Narradores colombianos contemporáneos. Sus escritos han sido publicados en Revista Literaria La Perra, Revista Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Revista Tendencia Editorial y Revista Divaneando. En 2012 ganó el premio de Periodismo cultural y crítica para las artes de IDARTES. En el 2020 publicó su novela Siete Suicidas y en 2022 tradujo y adaptó Pinocchio. Izquierdo publica con Calixta Editores, casa especializada en fantasía, terror y ciencia ficción.

Luis Enrique Izquierdo ha forjado un camino de exploración literaria, especialmente desde 2012. - Foto: Calixta Editores

Cuestionario puntual Arcadia/FILBo, o una parrilla de preguntas para que el escritor escoja cuáles le mueven y, para nuestros lectores, comparta sus respuestas...

¿CÓMO NACE SU NOVELA? (de qué inquietudes, episodios, momentos hechos o circunstancias…)

Tiene como referente principal una mujer que trabaja en Marsella, rescatando cuerpos del Río Cauca, la protagonista de Ana la busca para ayudarla.

¿QUÉ UNE Y QUÉ SEPARA ESTA NOVELA DE SUS ENTREGAS ANTERIORES?

Los temas de la violencia colombiana siempre recorren mi literatura, me interesa pensar qué le hace a nuestros cuerpos la guerra, así estemos en apariencia lejos de las zonas de conflicto.

" Los temas de la violencia colombiana siempre recorren mi literatura, me interesa pensar qué le hace a nuestros cuerpos la guerra, así estemos en apariencia lejos de las zonas de conflicto. "

¿CÓMO SE DESARROLLÓ? Cuéntenos sobre LA ESTRUCTURA DE SU NOVELA, LAS REescrituras y las reLECTURAS Y la EDICIÓN… ¿qué tanto fluyó, qué tanto se transformó este trabajo en el proceso?

Mucho. Inició como un reto de escribir una novela en dos meses para enviarla en un premio, así que una primera versión fue a parar allí; quizá esa premura era una buena forma de crear esa primera versión, que luego sufrió muchos cambios, y ahora con la editorial se redondeó esta versión final, con la que me siento muy contento.

SOBRE SU NARRADOR O NARRADORES, sobre algún personaje específico de los que comparte con sus lectores, ¿algo que quisiera anotar?

Tiene un juego de narradores muy interesante, cada uno de los capítulos está narrado desde una forma y una perspectiva diferente, usando la primera, la segunda y la tercera persona. Como parte del homenaje que hago a la mujer en Colombia se entrelazan distintos correlatos de mujeres que han sido objeto de distintos tipos de violencia.

" Los capítulos están narrado desde una forma y una perspectiva diferente, usando la primera, la segunda y la tercera persona. Se entrelazan distintos correlatos de mujeres que han sido objeto de distintos tipos de violencia "

‘Ana se baña en el río’, de Luis Enrique Izquierdo. - Foto: Calixta Editores

SOBRE SU RUTINA DE ESCRITURA: o detalles de cómo hace usted lo que hace, cuándo lo hace, dónde lo hace, escrito en papel, directo en computador, cuánto lo estresa, lo tranquiliza, o lo pone en la frecuencia en la que lo pone...

En general en la noche en el computador, como que haya silencio es necesario, me tranquiliza, pero hay algunos momentos que me entristecen, contar la violencia de este país te lleva un estado de melancolía, sobre todo al leer e investigar es desolador, pero necesario para dar un paso adelante.

SOBRE SU RUTINA DE LECTURA: o detalles de cómo, cuándo, dónde lee, sobre qué lee y por qué, y sobre si se puede leer todavía para escapar del mundo “real” siendo escritor... (¿lee solo en papel o lee en kindle también?)

Leo en varios soportes, tal vez lo difícil es que los ojos se afectan. Leer es parte del mundo real, una historia de ficción es real cuando la llevas a tu imaginación, cuando las imágenes llegan y te afecta tanto como el hecho real, por eso es una manera de hacer catarsis, por eso sirve para el duelo. No es posible escapar de lo real, la literatura te sumerge y al escritor más.

" Leer es parte del mundo real, una historia de ficción es real cuando la llevas a tu imaginación, cuando las imágenes llegan y te afecta tanto como el hecho real, por eso es una manera de hacer catarsis, por eso sirve para el duelo. No es posible escapar de lo real, la literatura te sumerge y al escritor más. "

EXPECTATIVAS DE ESTA FERIA… masiva, íntima, enorme, cercana… ¿cómo siente FILBo 2023 y qué le genera?

Llevo desde los dieciséis años viniendo a FILBo, primero acompañado por mi madre que compraba los libros de Círculo de lectores, ella es una lectora voraz. Después me hice librero y he estado acompañando varias empresas editoriales y revistas culturales, así que he vivido el mundo comercial también y como editor de revistas literarias y ahora como escritor, he estado en toda la cadena del libro y estar acá es para mí maravilloso, un mundo lleno de amigos entrañables.

¿QUÉ ARTES O ACTIVIDADES ALIMENTAN SU VIDA Y SU ARTE ESTOS DÍAS?

La lectura, la docencia y, por supuesto, la escritura. En esas tres soy feliz.

¿QUÉ ARTES O ACTIVIDADES LO SACAN DE SÍ MISMO?

Nada puede sacarme de mí mismo, por el contrario cada acción me lleva siempre hacia adentro, hacia una autocomprensión de mí mismo.

¿YA TRABAJA EN ALGO NUEVO? ¿DE QUÉ SE TRATA?

Ahora trabajo en una nueva novela de un grupo de jóvenes que tiene un bar en la capital y viven de alguna manera esa violencia de la ciudad, como la del atentado en el club el Nogal y muchas otras que hemos tenido que vivir. Entonces parte es la rumba y la otra la desolación de la violencia.

¿ALGO QUE QUISIERA AÑADIR SOBRE SUS EVENTOS EN LA FERIA, SU TRABAJO?

Que vengan, que es uno de los eventos culturales más hermoso e importante de Bogotá.

El escritor en FILBo 2023

En FILBo 2023, Luis Enrique Izquierdo hablará el 30 de abril, a las 5:00 pm, en Talleres 4.