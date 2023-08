Festival Wacken 2023: todo listo para el evento más “metalero” del mundo

El Wacken Open Air Festival (WOA) aún no tiene a su primer artista en tarima y ya son miles las personas que tienen sus carpas y tiendas a los alrededores de Wacken, una pequeña ciudad en el estado de Schleswig-Holstein, del norte de Alemania, donde año tras año se lleva a cabo este festival, considerado el más grande del género del metal y heavy metal, entre otros que se difuminan entre los sonidos estridentes y mayormente incomprendidos.

Se dice que este festival no es el más grande en cuanto a la reunión de bandas de metal se refiere, pues existen otros como el Hellfest en Francia, el Download en Inglaterra y el Graspop en Bélgica, que incluso pueden llegar a tener mejores exponentes y una asistencia masiva. Sin embargo, es bien sabido dentro de los fanáticos del metal que la familiaridad y el calor humano que se vive en Wacken no compite con ningún otro evento de su naturaleza.

Doro no será la única representante del género femenino en este festival. La banda alemana de metal sinfónico Beyond the Black hará su aparición estelar junto con la cantante Jenny. A este show se le une la banda femenina brasileña Nervosa, entre muchas otras exponentes mujeres del metal, dejando claro que el WOA es uno de los festivales con más mujeres en escena.