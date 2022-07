Murió Héctor Tricoche, salsero que le dio voz a temas como ‘Lobo domesticado’

La industria de la música internacional se encuentra de luto luego de que se confirmara la lamentable noticia de la muerte de un artista de la salsa que falleció en las últimas horas. Las redes sociales fueron el escenario para despedir a la celebridad a través de mensajes y sentidas palabras.

De acuerdo con lo que se dio a conocer recientemente, Héctor Tricoche, famoso intérprete salsero, murió a la edad de 66 años, en la ciudad de Springfield, Massachusetts. Su familia fue la encargada de comunicar la noticia de forma oficial a través de las redes sociales del artista.

Según lo que se aprecia en la publicación de las plataformas digitales, el cantante perdió la vida en la noche del pasado domingo y se hizo pública la lamentable situación en la mañana del lunes 18 de julio. Las hijas del cantante fueron las encargadas de dirigirse a los fanáticos de su padre, pidiendo respeto y espacio para sobrellevar el crudo momento.

“Con mucho pesar confirmamos oficialmente el deceso de quién fuera en vida Héctor Noel Tricoche Albertorio, a sus 66 años de edad en la ciudad de Springfield Massachusetts, nuestro padre”, se lee al inicio del texto.

“Agradecemos todas las muestras de solidaridad, cariño y respeto en este difícil momento. Solicitamos espacio para sobrellevar nuestra perdida. Gracias. Sus hijas, Sandra Tricoche, Glenda Tricoche, Victoria Tricoche, Patricia Tricoche y familia”, concluye el mensaje, donde ya suma más de dos mil reacciones de los seguidores.

En la publicación se le puede ver llevando un reconocimiento en sus manos, mientras sonríe y lleva unos lentes puestos. La postal fue el medio para que los fans se despidieran, además de algunos conocidos de la industria, quienes lamentaron la repentina partida de Trico, como le decían de cariño sus allegados.

Jerry Rivera fue uno de los artistas que comentó sobre la muerte del salsero, asegurando que había tenido una voz hermosa, además del “tremendo ser humano que había sido”. En su despedida aseguró que siempre lo inspiró y fue clave para construir camino en la música.

“No lo creo, ¡Dios santo! Tan hermosa voz y tremendo ser humano. Siempre con gran ética de trabajo y compañerismo. Gracias por inspirarme con tu talento y personalidad. Paz y calma para tus seres amados”, escribió Rivera.

Héctor Tricoche, quien padecía problemas cardíacos, se dio a conocer en la industria musical con una amplia trayectoria en la salsa. El talento del artista sobrepasaba las barreras y logró hacer parte de grandes orquestas como la de Tommy Olivencia y La terrífica.

Su paso por la famosa orquesta de Tommy Olivencia lo llevó a ser reconocido por darle su voz a temas exitosos como Lobo Domesticado y Periquito pin pin. Junto al trompetista de este grupo grabó cuatro álbumes en los que se aprecian canciones como Doce Rosas, No soy automático y No me tiras la primera piedra.

El salsero, que tuvo que ser intervenido en varias ocasiones por afecciones cardíacas, vivió la gran experiencia en 1981 de participar en la primera participación discográfica como cantante profesional de la mano de Mickey Cora y la Orquesta Cábala. En 1984 saltó al lado de Tommy Olivencia y su orquesta La Primerísima, donde compartió escenario con nombres famosos como Paquito Guzmán y Frankie Ruiz.

En medio de su extensa trayectoria en distintos escenarios internacionales, Tricoche logró arrancar una carrera como solista en 1990, poniéndole pasión y corazón a trabajos artísticos como Mujer prohibida, A corazón abierto, Hacer el amor y Ese soy yo. Su tema A corazón abierto surgió de las múltiples cirugías que tuvo que realizarse por los problemas de salud que presentó con el paso del tiempo.