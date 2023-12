Orquesta Sinfónica y Coro Nacional de Colombia tendrán un emocionante 2024: una programación con toda

“La música me ha salvado del dolor”, asegura el israelí Yeruham Scharovsky, director de la Orquesta Sinfónica de Colombia

El genio en la lámpara

Juan Antonio Cuéllar, director ejecutivo, pero antes que nada músico del alma —como se intuye en cada una de sus palabras—, resaltó lo emocionante que es para él presentar esta temporada, “en un momento de crecimiento y del mejor desarrollo” de la Orquesta y del Coro, que no podría ser por algo más que “la calidad de la orquesta, en términos de música y de profesionales”.

Y lo dice con conocimiento de causa. Es compositor colombiano, con maestría y doctorado en composición de la Jacobs School of Music de Indiana University. Ha sido decano de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, presidente ejecutivo de la Fundación Nacional Batuta, asesor de la Fundación Azteca en México y de la Fundación Bolívar Davivienda en Colombia. Fue merecedor del Dean’s Prize en composición (2000), de la Fulbright Excellence Award (2011), de los premios Colombiano Ejemplar 2012 y Portafolio 2013, y es Exalumno Distinguido de la Jacobs School of Music de Indiana University.

La conexión de 3 mundos: Argentina, Israel, Colombia

Lo dijo también porque, como recordó, alguna vez no imaginó que en Colombia se encontraran tantos talentos vocales.

“Una orquesta es difícil de formar”, dijo, “lo que yo no sabía era que, en el campo del canto, hubiera tanto talento como he encontrado en este país” , remató. Al nivel que —aseguró— la programación 2024 “la creamos todos juntos”.

Diana Cifuentes, la mujer en la cúspide de la música y las artes

El evento, además, recordó la unión de la Orquesta y el Coro, este último bajo la dirección de Diana Cifuentes Sánchez, y lo bien que suenan juntas. Y es que fusionar Verdi, Bizet y música sinfónica coral no es para todo el mundo.

Scharovsky, sin igual

Bajo la batuta del maestro Scharovsky, el concierto abrió con la obertura de la ópera La forza del destino del compositor Giuseppe Verdi. Aunque justo antes, una ovación al director no se hizo esperar. No solo por un “compromiso social”, sino porque Scharovsky despierta emociones que no siempre se encuentran. Involucra a su público tanto como él se envuelve en su dirección orquestal.