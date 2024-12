El Gobierno recibió este jueves luz verde para aumentar su gasto público este año, debido a la fuerte presión fiscal que viene recibiendo por cuenta del nuevo coronavirus y de la caída en los precios del petróleo.

Así lo determinó el Comité Consultivo de la Regla Fiscal, que, no obstante, no determinó aún una meta de déficit fiscal, pues las cifras presentadas aún no son concluyentes ni exactadas.

A pesar de lo anterior, sí aseguró que el dato podría quedar en 4,9% del PIB, que sería 2,7 puntos porcentuales mayor que la prevista hasta antes de la pandemia.

Si finalmente se define así, el Ejecutivo podría gastar unos $27 billones adicionales este año, por cuenta del impacto de la Covid-19, el coletazo por los menores precios del crudo y el efecto que sigue generando la migración venezolana.

Sin embargo, el Comité de la Regla quiere volver a revisar las proyecciones del Gobierno, que dijo que este año, el PIB caería 1,6%, mientras que unos días atrás el FMI aseguró que la economía caería 2,4%.

Los miembros anotaron que "en la actualidad predomina una alta incertidumbre con relación a las perspectivas de crecimiento de Colombia y el mundo, lo que podría significar márgenes de error más amplios de lo normal".

Finalmente, en vista de la amplitud de estos márgenes, el Comité solicitó al Ministerio de Hacienda realizar una nueva reunión en la que se haga un análisis de sensibilidad de la trayectoria de las variables fiscales, ante distintos escenarios de crecimiento económico.

En cualquier caso, lo que sí acordó el Comité fue autorizar al Gobierno a usar el gastro contracíclico, que es una de las válvulas de escape para gastar más recursos, tanto en inversión pública como en cubrimiento de otros recursos que no se van a percibir.

En este caso, sería 1,7% del PIB lo adicional que se podría gastar (unos $17 billones), aunque la cifra final dependerá de cuánto caiga realmente la economía.