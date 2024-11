A James no le quieren pasar el balón por miedo al técnico: la tesis que lanzaron sobre situación del colombiano en Rayo Vallecano

Mientras el volante colombiano James Rodríguez se prepara en Argentina para una nueva doble jornada con la Selección Colombia por las eliminatorias al mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, mucho se habla de lo que es su presente en el rayo Vallecano español, club al que llegó esta temporada, pero en el que no es tenido en cuenta por el técnico Íñigo Pérez.

Si bien está claro que el cucuteño siempre rinde, y con creces, cuando tiene puesta la camiseta tricolor, sigue siendo un enigma por qué no puede hacer lo mismo a nivel de clubes.

Es aquí donde comienzan a parecer diferentes teorías sobre la situación del colombiano, quien en el último partido de su club fue suplente y entró para el último cuarto de hora del encuentro, tiempo en el que no pudo hacer mucho por cambiar la cara del Rayo, que terminó perdiendo 3-1 con Las Palmas en condición de local.

“Observen a James, él les dice: ‘Denme la pelota, denme la pelota’. ¡Mírenlo dónde está! Lo tienen a metro y medio, a un metro, para él poder recibir y filtrar. Y no, este ‘man’ prefiere tirar la pelota de frente ante el muro de Las Palmas. (…) Ahí lo tienen, al lado, al lado. Y con el panorama abierto porque el corredor estaba desocupado. Y los jugadores del Rayo prefieren hacer una triangulación en medio de superioridad numérica del adversario, en vez de dársela a James, que estaba solito” , sentenció el comentarista deportivo.

“Me gusta que, en todas las veces que se la negaron, la jugada murió…” , dijo el nacido en Bucaramanga, mientras que Henao aseguró que no hay que esperar a tener un resultado en contra tan abultado para llamar a James a la cancha.

“Se le ve cara de estresado… Ahí, ninguno es más figura que James y lo ningunean (risa sarcástica), dirán que no estaba jugando con ellos… Al técnico ahí sí le sirve, cuando le hacen tres para que venga y salve la patria. Si no le sirve, que no le sirva, pero justo cuando tenía el partido cuesta arriba, 0-3 le dice: ‘Jamesito, venga’...”.