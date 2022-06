Acciones del América de Cali podrían ser embargadas, este es el motivo

Por ahora no se conoce una posición oficial por parte de la escuadra ‘Escarlata’.

El América de Cali afronta un nuevo lío judicial, por cuenta de un supuesto embargo en sus acciones por orden de un juez de la República. El motivo por el cual se tomó esta decisión, se debe a que la empresa Colboletos demandó de manera ejecutiva al cuadro vallecaucano.

Según el periodista José Alberto Ortiz, que en sus redes sociales dio a conocer la decisión del juez: “Una fuente me entrega esta información: Colboletos instauró demanda ejecutiva contra @AmericadeCali y solicitó medidas cautelares, el juez las aceptó y ordenó el embargo de todas las acciones del club”, trinó.

Por su parte, el también periodista Diego Saviola también dio a conocer la información en su cuenta de Twitter: “Atención. Las acciones del @AmericadeCali se encuentran embargadas tras medida cautelar impuesta por demanda de la empresa @Colboletos”.

Por ahora no se conoce ampliación de dicha información, ni se ha publicado algún tipo de comunicado oficial por parte del América del Cali o Colboletos.

Asimismo, el periodista Saviola indicó que el jugador Luis Sánchez será operado nuevamente de su rodilla y tendrá una incapacidad de alrededor de cuatro meses. El extremo colombiano lleva alrededor de un año por fuera de las canchas.

Además, la escuadra Escarlata afronta la limitación que tiene para la conformación de un plantel competitivo para el segundo semestre de la Liga, tras la sanción por el caso Rafael Carrascal, que se desencadenó luego del pleito con el Deportes Tolima.

El equipo americano tendrá que hacer uso de los jugadores que ya se encontraban ligados con la institución, es por eso que el entrenador Alexandre Guimarães contará con seis jugadores nuevos, así lo confirmaron las directivas del club.

En primera medida, se confirmó la llegada del portero Juan Diego Jaramillo, de 22 años, procedente de Atlético FC. Asimismo, el defensa Kevin Andrade, de 23 años, quien recientemente jugó en Platense de Argentina.

También regresará el lateral diestro Daniel Quiñones, que viene de actuar con el Deportivo Pasto; el lateral izquierdo Nicolás Giraldo y el delantero Juan David Pérez, provenientes del Once Caldas.

Además del atacante Gianfranco Peña, quien por lesión no pudo jugar con el América durante el primer semestre, cuando el equipo de Guimarães no terminó de la mejor manera.

Por ahora, se esperan más confirmaciones de la escuadra Escarlata en los próximos días, ya que entre los objetivos que tiene el América para el próximo semestre están el ingreso a los ocho mejores del torneo y la presencia a un torneo internacional para el año 2023.

América de Cali. - Foto: Dimayor

América y Millonarios se enfrentarán en Estados Unidos

La escuadra capitalina y el América se preparan para afrontar el torneo del segundo semestre al no tener éxito en el primero, ya que, por un lado, el equipo de Alberto Gamero, no logró pasar a la gran final y el equipo Escarlata no consiguió clasificar a los ocho.

Por medio de sus redes sociales, el conjunto embajador confirmó que se enfrentará al escarlata en el mes de julio en el Daytona Soccer Fest. “¡Millonarios FC se une a la Gran Fiesta!”, informó el club en su cuenta de Twitter oficial.

“El 2 de julio nos enfrentaremos en amistoso de pretemporada al América, en el World Center of Racing de Daytona (Estados Unidos)”, agregó en un trino el club.

Para ingresar a este festival, las personas interesadas en asistir podrán comprar sus boletas por medio del enlace que publicó el equipo albiazul.

Por ahora, no se conocen mayores detalles sobre este partido amistoso, que les servirá a ambos en medio de la pretemporada. Cabe recordar que el equipo que iba a enfrentar a Millonarios era el Deportivo Cali, pero esta institución canceló su participación.