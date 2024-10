Ácida crítica a selección por su ausencia para las eliminatorias: “¿Hay alguno mejor que yo?”

Esta la hizo el chileno Arturo Vidal. El mediocampista lamentó que Ricardo Gareca no lo hubiera convocado junto a otros jugadores como Mauricio Isla, Charles Aránguiz o Marcelo Díaz , integrantes de la generación de futbolistas que llevó a Chile a ganar la Copa América de 2015 y la Centenario de 2016.

De acuerdo a Vidal, no se explica que Mauricio Isla, su compañero en Colo Colo, no haya sido convocado pese a que fue el último capitán del equipo ni que él haya quedado afuera. “¿Hay alguno mejor que yo en mi posición, que tenga la experiencia de enfrentar a Brasil o los mismos partidos que yo?... No hay”, afirmó el volante.