Agudiza el caso James en Rayo Vallecano: no esconden lo que está pasando y revelan las evidencias

La más reciente ausencia del 10 en el campeonato ibérico fue ante el Athletic Club de Bilbao, contra el que el cuadro rayista perdió por 1-2 en condición de local. El colombiano no tuvo ningún minuto de acción debido a las decisiones de su entrenador, Iñigo Pérez.

“La suplencia de James Rodríguez ante el Athletic Club no es un hecho aislado. Desde su llegada al Rayo Vallecano, el colombiano ha tenido un papel secundario, acumulando pocos minutos en LaLiga”, abren diciendo.

Y recalcaron en los errores que incurrió el entrenador al no tener en cuenta al colombiano: “James no fue la opción elegida por Íñigo Pérez, quien prefirió apostar por otros jugadores más habituales en el once del Rayo esta presente campaña.