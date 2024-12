Presidente del Rayo Vallecano no lo ocultó más y destapó por qué no juega James Rodríguez: “Está hecho”

La noticia, además de la derrota, es que James Rodríguez no vio ni un solo minuto de juego. Caso calcado al último partido, ante Sevilla, en el cual el técnico rayista, Íñigo Pérez, movió el banco, pero no contó con el colombiano.

En España sigue siendo sorpresa que Pérez no tenga en sus planes al mejor jugador de la Copa América 2024. No obstante, antes de que rodara la pelota entre Rayo y Athletic, el presidente del club madrileño, Raúl Martín Presa, reveló por qué no juega James Rodríguez con el equipo.

Íñigo sobre los jugadores que no tienen la misma cantidad de minutos

Sincero, Pérez sentenció: “Bueno, es como cuando me preguntas por otros jugadores. Son decisiones que tomo y me hago cargo de ellas, tanto si salen bien o mal. Acepto cualquier tipo de debate”.

Luego, siguió: “En este caso, como dices, Randy (Nteka) y Came (Camello) me dan, aparte de estar en zona de gol, que me lo dan los cuatro, porque son delanteros y lo tienen en su ADN, me dan otras cosas y he optado más por ellos. Pero esto no es ni mucho menos un cupo cerrado a ellos dos y todo el mundo, en cada entrenamiento, tiene la oportunidad de vincularse, exponerse y mostrarme que tiene que tener más minutos”.