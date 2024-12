“Bueno, es como cuando me preguntas por otros jugadores. Son decisiones que tomo y me hago cargo de ellas, tanto si salen bien o mal. Acepto cualquier tipo de debate”, arrancó afirmando el entrenador de 36 años.

“En este caso, como dices, Randy (Nteka) y Came (Camello) me dan, aparte de estar en zona de gol, que me lo dan los cuatro, porque son delanteros y lo tienen en su ADN. Me dan otras cosas y he optado más por ellos. Pero esto no es ni mucho menos un cupo cerrado a ellos dos y todo el mundo, en cada entrenamiento, tiene la oportunidad de poder vincularse, exponerse y mostrarme que tiene que tener más minutos”, agregó.