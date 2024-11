Furiosa reacción de James Rodríguez tras pálida derrota de Colombia ante Ecuador: “Una huevo...”

Tras la caída de Colombia ante Ecuador, por la fecha 12 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, James Rodríguez habló y dejó clara su postura. El capitán, que disputó los 90′, no se guardó nada y marcó su mal humor con una contundente frase.

“Duro. Queríamos ganar estos seis puntos. En Uruguay se nos va el partido al final y hoy por una huevonada en el primer tiempo, un gol que no nos deben hacer empezando y hemos tenido chances, en Bolivia también perdemos el partido por eso, porque no hacemos los goles y el fútbol es de hacer los goles, si no los haces, pues pierdes”, afirmó el 10.