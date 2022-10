Alberto Gamero le mete presión a su Millonarios: “Se necesita el título”

Millonarios regresa a la acción este domingo 16 de octubre después de diez días de descanso, con el recuerdo fresco de la inesperada remontada a manos de Independiente Santa Fe que, además, recrudeció la crisis de resultados que les ha impedido clasificarse de manera oficial a los cuadrangulares.

El momento actual del plantel ha provocado que surjan las dudas entre la hinchada, ávida de los títulos que aún no llegan bajo las órdenes de Alberto Gamero. Para el estratega y sus dirigidos es casi una obligación levantar una copa, para capitalizar lo que han sido estos casi tres años de proceso, en los que el principal argumento han sido la promoción de jugadores jóvenes y un estilo de juego ya consolidado.

Sin embargo, a nivel estadístico, a Gamero le siguen faltando los trofeos, algo que lleva buscando desde que tomó la decisión de dejar al Deportes Tolima y firmar con los azules, el equipo en el que también pasó sus mejores años como jugador.

Sea cual sea el resultado de este semestre, en la dirigencia aseguran que el samario continuará al frente del banquillo; sin embargo, la insistencia de la afición por salir campeones será un factor determinante para decidir lo que pasará de cara a 2023.

Gamero habló este sábado con Win Sports y admitió que esa ‘mancha’ de no conseguir títulos es la que buscan limpiar este año. “Eso lo tenemos claro nosotros. Este proyecto necesita un título”, aseguró.

Y si no se llega a dar, el técnico sabe que se pondrá en consideración su futuro. “Yo indudablemente, yo soy el hombre más feliz. El día de mañana que tenga que irme de Millonarios, me voy con una felicidad inmensa, porque hemos tenido prácticamente dos años. El año pasado nos comprometimos y hemos visto una evolución demasiado grande”, explicó.

Gamero se siente orgulloso de que, bajo su mando, varios jugadores de Millonarios han sido llamados a la Selección Colombia. “Tengo entendido que el último jugador que llamaron fue a Rafael Robayo. Esa es la felicidad que yo tengo”, agregó.

“Yo quiero ser campeón con Millonarios, la afición quiere, todos queremos. Pero para ser campeón hay que empezar a hacer cosas buenas y nosotros estamos haciéndolas. La felicidad y la tranquilidad que tengo yo es que tenemos jugadores de Selección Colombia y de Selección Costa Rica. Estamos haciendo una labor no solo para Millonarios, sino para el fútbol colombiano”, declaró el técnico.

¿Ganar como sea? No

Es indudable que la mano de Gamero se ha visto en los números de Millonarios en el ‘todos contra todos’, donde ha sido líder por varias semanas y se ha encargado de protagonizar los últimos cuadrangulares con buenas presentaciones durante todo el semestre.

Para el técnico, no es acertada la idea de ‘ganar como sea’, pues quiere que sus dirigidos sobresalgan al resto y ganen jugando buen fútbol. “Ganar como sea es planificar un partido sin saber cómo juega el rival y sin saber cómo jugamos nosotros. En este grupo esas palabras no pueden existir, no me gusta”, confesó.

“Una de las cosas que siempre me he metido la cabeza es adecuar, enseñar y comprometer al jugador en lo que hoy es el fútbol moderno; que no solamente se prepare para ganar un partido. Hay que salir a ganar los partidos de local o visitante y hay equipos que salen a hacer eso, con errores y virtudes, pero lo hacen y así creo que tendremos una liga mucho más competitiva”, considera Gamero.

Millonarios ya se ha encargado de demostrar que puede jugar bien, y ahora viene el momento de conseguir los títulos. Este domingo ante Patriotas puede firmar su paso a los cuadrangulares, para así enfocarse en la gran final de la Copa Betplay, que pierde 1-0 contra Junior y necesita remontar el próximo 2 de noviembre.