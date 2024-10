Alexis Sánchez no se calla y lanza fuerte ‘recado’ antes del partido Colombia vs. Chile

No se si sea el mejor jugador o no, lo que si tengo claro es que Alexis Sanchez es el máximo ídolo en la historia del fútbol Chileno pic.twitter.com/GBlJtlF936

Pero Alexis no fue el único que mandó mensajes en contra de lo que está sucediendo al interior de la ‘Roja’.

“¡Siempre! Y pase lo que pase, ánimo y fuerza. Mis mejores deseos para todos los valientes. El vestir la ‘Roja’ es el máximo orgullo para un futbolista chileno, significa llevar tu bandera por lo más alto. Nada se compara, no existe cosa más grande que defender a tu país. Mucho éxito, señores”, publicó el exarquero Claudio Bravo.

‘El Mago’ añadió: “¿Está bien? ¿Está mal? En lo personal, yo nunca me hubiese bajado de la selección. Me mandé varios condoros (errores), tuve actos de indisciplina, pero me costaba mucho estar fuera de la selección. A varios nos costaba”.