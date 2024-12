América de Cali: esto es lo que necesita el cuadro escarlata para seguir con vida en la liga; el Tolima podría ser su verdugo

Deportes Tolima Vs. América de Cali por la tercera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II - 2024. Estadio Manuel Murillo Toro. (Jorge A Cuéllar/Colprensa) | Foto: Jorge A Cuéllar/Colprensa

Y es que con el cuadro rojo de Cali sucede algo similar a lo que vive Santa Fe en la zona A; los diablos llegaron como segundos en el todos contra todos, por lo que se esperaba que dominara la zona por encima del Tolima, Junior y Once Caldas, los otros tres clasificados.

Sin embargo, los resultados no los han acompañado y de nueve puntos disputados, tan solo acumulan uno, el cual fue producto del empate con el Once Caldas en la primera fecha del cuadrangular.

Ahora, que comienzan los duelos de vuelta, el América tendrá la difícil tarea de sumar y prenderse de la pelea por el cupo a la final, panorama nada sencillo, pues ya no depende de sí mismo para lograrlo.

América vs. Tolima en el Pascual Guerrero

Si América pierde se despide del torneo; sin embargo, si empata, seguiría estando a seis puntos del Tolima, lo que lo mantendría con vida, pues aún le queda un viaje a Manizales para medirse con el Once Caldas y recibir a Junior en su casa, equipos que se enfrentarán a segunda hora en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

“Tenemos que reaccionar; todavía esto no está terminado, nos quedan tres partidos y tenemos que salir a jugar de la mejor manera; así matemáticamente no tuviéramos chance, como equipo grande que somos tenemos que tratar de salir a dar lo mejor en cada partido, que el equipo recupere su memoria, su identidad futbolística y salir a dar el máximo en estos partidos. Es verdad que hay un desgaste por una seguidilla de partidos importantes, pero eso no es una excusa; tenemos que tratar de recuperarnos rápido, de salir a dar el máximo y de demostrar por qué estamos jugando en América”, dijo el entrenador uruguayo al frente del América.