América de Cali hace cuentas: Ricardo Gareca les pediría este millonario salario para llegar

No es un anhelo de hace poco, el propio Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali lo acepta. Desde hace más de tres años su anhelo es el de traer un entrenador de los pergaminos de Ricardo Gareca , sin embargo, en su momento las cosas no se han dado para que esto se haga efectivo.

Peru's coach Ricardo Gareca reacts during a qualifying soccer match against Paraguay for the FIFA World Cup Qatar 2022 in Lima, Peru, Tuesday, March 29, 2022. (AP/Martin Mejia) | Foto: AP/Martin Mejia