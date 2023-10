América se despidió de la Copa Libertadores femenina ante Corinthians. ¿Fue el último partido de Catalina Usme?

Zamorano, Rodríguez, Castellanos y Bonilla intentaron hacerse cargo, pero no lograron su cometido. Al minuto 71, Yantén derribó a Millene en el área. La defensa escarlata pecó de imprudente y se llevó a la brasileña. La juez no dudó en sancionar. Millene Fernandes la mandó a guardar.

“He dicho que quiero una experiencia internacional, pero estoy tranquila en este momento y no estoy en el punto de: ‘¡Es que me quiero ir y me voy a ir!’, no, para nada”, avisó y agregó sobre el proyecto del América que parece necesitar en su concepto, una renovación.