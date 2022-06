Andrés Llinás estalló las redes al coincidir con Kevin De Bruyne en Cartagena

A pocas semanas de iniciar la temporada 2022/23 en Europa, varias figuras del fútbol mundial disfrutan de unas merecidas vacaciones. Unos lo han hecho en sus tierras natales, mientras que otros se han dedicado a gozar de paraísos turísticos.

Es el caso de Kevin De Bruyne, uno de los mejores volantes ofensivos del mundo, quien fue visto en las playas de la isla Cholón, situadas en las islas del Rosario, muy cerca de la ciudad de Cartagena.

El encargado de divulgar los videos y fotos fue el también jugador ecuatoriano Gonzalo Plata, quien se desempeña en el Real Valladolid de España y que aprovechó sus redes sociales para publicar el encuentro con la figura del equipo citizen en la Premier League. Sin duda, todo un hecho anecdótico, debido a la poca regularidad con la que se ve a un jugador de tal importancia en territorio nacional.

El futbolista Kevin De Bruyne, del Manchester City de Inglaterra, disfruta de unos días de vacaciones en las playas de Cholón, en la Isla del Rosario. Se le vio junto al ecuatoriano Gonzalo Plata. pic.twitter.com/JCnK9CXuIb — DeportesEH (@DeportesEH) June 20, 2022

No obstante, De Bruyne no solo coincidió con el futbolista ecuatoriano. En las últimas horas de este miércoles 22 de junio, una de las figuras del fútbol colombiano, como lo es Andrés Llinás, defensor de Millonarios, publicó en su cuenta de Instagram una foto con el jugador del Manchester City, generando revuelo entre la hinchada embajadora.

“Maestro @kevindebruyne”, escribió el zaguero del cuadro embajador en la publicación, que ya cuenta con miles de likes y comentarios de admiración.

Llinás fue uno de los jugadores más rendidores del primer semestre con Millonarios, disputando un total de 22 duelos por Liga colombiana.

¿Se irá de Millonarios?

Varios jugadores de la plantilla de Alberto Gamero se hicieron sentir con un nivel exuberante, lo cual en este período de transferencias ha despertado el interés de varios equipos, tanto del fútbol colombiano, como del fútbol internacional.

Daniel Ruiz, José Abad Cuenú, Andrés Llinás, entre otros, han sido los más sonados para tomar rumbo al fútbol del extranjero; sin embargo, nada está dicho.

El pasado mes de abril, en conversación con Primer Toque de Win Sports, el central no ocultó sus pretensiones y contó también las condiciones para que la negociación sea un hecho: “Hablamos varios meses con distintas agencias. Tomamos la decisión de ICM Stellar Sports. Quiero jugar en el fútbol del exterior, pero primero hay que salir campeón y hacer las cosas bien. También hay que esperar una oferta buena para Millonarios y para mí”.

Además, habló de su paso por la institución embajadora en la que se ha convertido en figura indiscutida: “Mis papás desde siempre me apoyaron. De pequeño me tocó cambiar de colegio para seguir con el fútbol. Hay momentos duros en los que uno no sabe si es el momento de dar un paso al costado. Fueron muchos años en los que no tuve muchas oportunidades, pero llegó el momento y demostré para qué estaba. El covid-19 me abrió puertas. Me gané la confianza del entrenador”.

A su vez, también contó su experiencia llegando como jugador joven a un equipo tan histórico del balompié nacional: “Yo tenía 17 años y me tocó de compañero de habitación a Fabián Vargas. El cambio se dio por él y fue muy impactante. Yo no esperaba jugar en ese partido. Yo estaba en Selección Bogotá, llegué el lunes y el miércoles me llamaron. Ese debut es cuando uno siente más presión”.

Por lo pronto, desde las toldas embajadoras solo han confirmado un fichaje para la próxima temporada. Se trata de Luis Carlos Ruiz, delantero que llegó desde el Cortuluá para reforzar el ataque azul.

En cuanto a salidas, únicamente se ha confirmado la partida de Ricardo Márquez, jugador que tendrá una segunda revancha en el Unión Magdalena, tras su discreto paso por Bogotá.