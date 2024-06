Aparte del invicto, Colombia consiguió otro récord mundial tras la goleada ante Bolivia

Pero, más allá de la racha sin derrotas, el combinado nacional rompió otro récord en el que ahora mismo no tiene rival. De acuerdo a los datos de ‘Misterchip’, “Colombia es la única selección del mundo que ha ganado sus últimos 8 partidos” contando amistosos y eliminatorias sudamericanas.

La última vez que la Tricolor no ganó fue en la visita a Ecuador en Quito (0-0), el 17 de octubre de 2023, recordando que en aquella oportunidad Luis Díaz erró el gol de penal que pudo haber significado tres puntos más para la bolsa.

Brutal agresión contra Luis Díaz, desencadena batalla campal en el partido Colombia vs. Bolivia

Lorenzo, con los pies en la tierra

Néstor Lorenzo y los jugadores, sin embargo, han manifestado que esto no significa más que una marca estadística, pues la verdadera meta es sere campeones por segunda vez en la historia, después del título conseguido como locales en el año 2001.

“La ilusión es genuina porque los muchachos están transmitiendo algo que le llega a la gente, pero hay cosas por mejorar. Todavía no estamos a la altura de los países de que suelen pelear o ganar la Copa América. Queremos estar en ese lote, pero se irá corrigiendo, pero favoritos no somos; vamos por buen camino. No nos volvamos locos. Ojalá sigamos creciendo y transmitiendo cosas un poco lindas”, dijo el técnico.