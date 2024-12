Apuñalan en prisión al médico Larry Nassar, condenado a 175 años por abuso sexual de gimnastas

Dos personas familiarizadas con el asunto le dijeron a The Associated Press que el ataque ocurrió el domingo en la Penitenciaría Federal Coleman. Las fuentes dijeron que Nassar estaba en condición estable el lunes.

Una de las fuentes dijo que fue apuñalado en la espalda y en el pecho. Las personas no estaban autorizadas a dar información sobre el tema y hablaron bajo la condición del anonimato.

Más de 100 mujeres, incluida la medallista de oro olímpica Simone Biles, solicitaron colectivamente más de 1.000 millones de dólares del gobierno federal por el hecho de que el FBI no detuvo a Nassar cuando los agentes se enteraron de las acusaciones en su contra en 2015. Fue arrestado por la policía de la Universidad Estatal de Michigan en 2016.

Condenado a 175 años de prisión

En su declaración final, Nassar reconoció su culpabilidad y dijo que tendrá en mente las acusaciones de sus víctimas por el resto de su vida. “Sus palabras me han afectado significativamente y me han conmocionado. Pero también reconozco que lo que siento no es nada comparado con el dolor, trauma y destrucción emocional de todas ustedes”, dijo.