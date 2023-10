Árbitro del Mundial Qatar 2022 rompe el silencio y hace polémica revelación sobre Leo Messi

El español Mateu Lahoz vivió en Qatar 2022 su última experiencia como árbitro de un Mundial. En la historia quedará que su despedida fue en el Argentina vs. Países Bajos de cuartos de final, uno de los partidos más polémicos de todo el campeonato por los tensos encontronazos que protagonizaron varios jugadores dentro y fuera del campo, entre ellos el mismísimo Lionel Messi.

En aquel partido, el astro argentino tomó revancha de unas palabras previas del técnico Louis Van Gaal en las que había sugerido que Messi no ayudaba a la marca cuando el rival tenía el balón y ese factor sería fundamental para dejarlos en el camino.

Sobre los 73 minutos de partido, después de anotar desde el punto penal, el ‘10′ corrió hasta el centro del campo y se puso las manos en las orejas haciendo el famoso ‘Topo Gigio’ de Juan Roman Riquelme en señal de revancha.

De ahí en adelante el partido entró en fricción y los neerlandeses se crecieron, al punto de empatar el marcador con el doblete de Weghorst, que llevó todo a la definición desde el punto penal.

Tanta fue la tensión que se sentía en el campo que el juego acabó con 14 tarjetas amarillas y 1 roja, como consecuencia de la pelea que se armó sobre el tramo final tras un pelotazo que Leandro Paredes mandó directo al banquillo de Países Bajos.

El argentino Leandro Paredes choca con el holandés Virgil van Dijk y sus compañeros, partido Cuartos de final - Países Bajos contra Argentina - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - 9 de diciembre de 2022 | Foto: REUTERS

“Messi era otra persona”

Una vez finalizado el partido, con victoria para la albiceleste, Messi se desató y fue al banquillo a decirle de todo a Van Gaal, minutos antes de soltar la icónica frase que se volvió tendencia en todo el mundo: “¿qué mirás bobo?”, que le soltó el ‘10′ a Weghorst cuando este quería disculparse por lo sucedido sobre el final del tiempo reglamentario.

Hasta ahora solo se conocía la versión de los jugadores implicados, sin embargo, todavía faltaba escuchar lo que el árbitro tenía por revelar. “Leo Messi me llamó después del partido de Holanda en el Mundial y me pidió disculpas por las duras palabras que me dirigió durante el partido. Era un Messi diferente en ese partido”, confesó Lahoz.

En las declaraciones a los medios argentinos, Messi le tiró al colegiado español y lo culpó de que el partido se saliera de control, algo que impactó indudablemente en que Mateu Lahoz no volviera a dirigir ningún partido más en ese Mundial.

“Se portó muy mal en el Mundial, era una lástima. Hemos compartido más de cincuenta partidos. Después de la celebración del ‘Topo Gigio’ los holandeses se exaltaron y fue una provocación”, remató el juez en declaraciones para Tiempo de Juego.

Messi reclamó ante la prensa la actuación del árbitro en el partido entre Argentina y Países Bajos | Foto: REUTERS

Y es que el mismo Messi reconoce que estaba salido de casillas en aquel duelo por los cuartos de final del Mundial. Más allá de su deseo por seguir avanzando en el sueño de la tercera estrella, se dejó llevar por los sentimientos en contra de Van Gaal y algunos jugadores rivales que lo sacaron de quicio.

En una entrevista posterior a la Copa del Mundo, el rosarino reconoció que no está orgulloso de su forma de actual específicamente en ese compromiso ante los neerlandeses. “Cuando termina todo eso no me gusta eso que hice, no me gusta el ‘andá pa’ allá' y todo eso. Pero bueno, son momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo y pasa todo muy rápido”, dijo a Urbana Play días después de la final.

“Uno reacciona como reacciona, pero no estaba nada pensado. Se fue dando. No me gusta dejar esa imagen, pero son cosas que pasan también”, agregó.