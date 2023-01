“No me gusta el andá pa’ allá”: sorpresiva confesión de Messi sobre su famosa frase del Mundial

Lionel Messi hace parte de los libros dorados del Mundial tras consagrarse en Qatar 2022 y llevar la tercera copa a territorio argentino. Luego de los festejos y todo lo que significó vencer a Francia en el estadio de Lusail, el ‘10′ regresó a la acción con el París Saint-Germain, pero aún no olvida lo que sucedió el pasado 18 de diciembre de 2022.

“Es difícil de explicar lo que sentí en ese momento. Se te cruzan muchísimas cosas por la cabeza y al mismo tiempo nada, es como que estás ido, disfrutando. No podés creer que al final lo conseguimos. Decís ya está, se terminó, se me dio. Conseguí todo con la Selección, como siempre lo soñé”, contó la ‘Pulga’ en entrevista con la emisora Urbana Play desde su casa en París.

Al recordar el momento del penal convertido por Gonzalo Montiel, a Messi se le dificulta explicar lo que significó saber que ya era campeón del mundo. “Hubo épocas en las que sufrí muchísimo con la Selección. Muchas decepciones, finales perdidas. Siempre haber estado tan cerquita y que nunca se dé. Había recibido muchísimas críticas de todos los colores durante mucho tiempo, y yo sé que mi familia sufría igual o más que yo”, agregó el capitán de la albiceleste.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Final - Argentina v France - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 18, 2022 Argentina's Lionel Messi celebrates with Leandro Paredes after winning the World Cup REUTERS/Dylan Martinez - Foto: REUTERS

Este Mundial fue diferente a los otros cinco que disputó, no solo por la calidad de los jugadores, sino por ese espíritu de liderazgo que pasó incluso la línea de discutir con jugadores y técnicos rivales, como sucedió en los cuartos de final ante Países Bajos. Leo confesó que no se siente orgulloso de su celebración contra Louis Van Gaal, ni de la icónica frase que le lanzó a Wout Weghorst en el túnel de vestuarios.

Así celebró Messi su gol en el segundo tiempo ante Países Bajos - Foto: AP

“No lo pensé, salió en el momento. Sí que sabía todo lo que habían comentado antes del partido, lo que él (Van Gaal) había comentado”, relató Messi sobre aquel festejo poniéndose las manos en las orejas. “Cuando termina todo eso no me gusta eso que hice, no me gusta el ‘andá pa’ allá’ y todo eso. Pero bueno, son momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo y pasa todo muy rápido”, dijo.

Ya reflexionando días después, Messi se culpa de haberse dejado llevar por la intensidad de lo que significa un Mundial. “Uno reacciona como reacciona, pero no estaba nada pensado. Se fue dando. No me gusta dejar esa imagen, pero son cosas que pasan también”

MESSI SOBRE EL GESTO DEL TOPO GIGIO Y EL 'ANDÁ PÁ ALLÁ' ⭐⭐⭐ #MessiEnUrbanaPlay



“Lo del Topo Gigio salió en el momento. Sabía todo lo que se había comentado antes del partido, lo qué había comentado (Van Gaal). No me gusta eso que hice”, contó Leo Messi en @perroscalleok 💬 pic.twitter.com/mu8Z82CFXZ — Urbana Play 104.3 FM (@UrbanaPlayFM) January 30, 2023

En este 2023 llegará el momento de estrenar el título con el posible inicio de las Eliminatorias, aunque el propio Messi siente que ya todo está hecho en su carrera. “Ganar la Copa del Mundo era como cerrar el ciclo... ganamos la Copa América, el Mundial. Ya está. No queda nada, se terminó”, dijo en una charla bastante distendida con el periodista Andy Kusnetzoff.

“Todo lo que me imaginaba iba a ser chico al lado de lo que realmente iba a pasar y así fue. Vivirlo con la gente, mis sensaciones, las de mis amigos, mi familia. De toda Argentina. Fue mucho más de lo que imaginaba, y eso que no imaginaba poco. Pero al final fue mucho más todavía”, admitió.

Lionel se queda con el recuerdo de lo que fue el regreso a Argentina y la multitudinaria caravana que no pudo terminar por la cantidad de gente que salió a las calles en Buenos Aires. “Fue hermoso volver de esa manera. Fue un viaje largo. Llegamos a Ezeiza y estaba lleno de gente. Dormí una o dos horas, me levanté y ya había gente en el Obelisco tipo cinco o seis de la mañana. Me di cuenta de que iba a ser una locura y lo fue. Ves la felicidad de la gente, grandes y chicos, era inexplicable”, reconoció.