Arde polémica en el Rayo por Íñigo Pérez: destapan nuevo caso que se suma al de James Rodríguez

James Rodríguez ya no es el único jugador inconforme por su falta de minutos en el Rayo Vallecano. A solo semanas de abrirse el mercado de fichajes de invierno, en España han destapado la molestia de Raúl de Tomás con las pocas oportunidades que tiene en el primer equipo.

Raúl de Tomás, delantero del Rayo Vallecano

Raúl de Tomás, delantero del Rayo Vallecano | Foto: NurPhoto via Getty Images

El artillero español quiere volver a sentirse importante en un equipo donde tenga minutos. “Cuando se siente importante es cuando mejor rinde, no lo ha sentido en esta segunda etapa en el Rayo , ha aguantado por el cariño al club y que tiene un buen contrato, pero se ha cansado, el entrenador tiene otras prioridades y la situación es irreconducible”, añadió Álvarez.

James no saldría

Hace unas semanas se rumoró que James estaba pensando en buscar equipo a principios de 2025, pero desde el Rayo negaron que existiera tal posibilidad. “No he hablado con James de una posible salida. El club no me ha trasladado nada. Es un rumor más”, declaró el entrenador en una reciente rueda de prensa.