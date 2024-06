Arturo Reyes explotó por pregunta en rueda de prensa tras eliminación del Junior; “Ya está bueno”

En la conferencia, precisamente, se presentó un hecho más que particular que se terminó haciendo viral a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X , plataforma que antes era conocida mundialmente como Twitter .

Más palabras de Reyes en la rueda de prensa

El desarrollo del juego. “Veníamos llevando el juego de buena forma, sobre todo en el primer tiempo. Era normal que por algún momento ellos tuvieran el balón. Pero nosotros creamos opciones claras para marcar en ese primer tiempo. No lo pudimos hacer. En el segundo tiempo, en los primeros 15 minutos, no entramos bien y después fue difícil intentar remontar. Con todo y eso, tuvimos dos opciones claras, la de Tití Rodríguez y otra de Carlos Baca. Junior intentó y compitió. Desafortunadamente no fue un día bueno para nosotros”.