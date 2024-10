Arturo Vidal explotó en vivo y se desahogó: lanzó sorpresivo mensaje a la Selección Colombia

Arturo Vidal no se quedó callado y encendió la polémica en Chile. El jugador de Colo-Colo habló en rueda de prensa sobre la crisis de resultados que atraviesa la selección de su país, antes de enfrentar dos partidos de máxima exigencia frente a Brasil y Colombia.

“No hay ni uno de los que han tenido experiencia. Los más jóvenes me alegro por ellos, la selección es un sueño, pero hay que saber en qué momento. Si quieres proyectar y tirar a la basura estas Eliminatorias, bien, prueba, pero todavía hay chances de ir al Mundial ”, opinó sobre las recientes decisiones tomadas por el técnico Ricardo Gareca.

Para el Rey la única solución es volver a convocar a los miembros de la generación dorada que fueron bicampeones de América. “Aunque no esté futbolísticamente bien, yo, ‘el Huaso’ (Mauricio Isla), Charles (Aránguiz) o Marcelo (Díaz), todos los que estén activos, tenemos que estar porque la selección lo necesita. Hay un entrenador que tiene otro proceso, pero ustedes no lo dicen. No puedes enfrentar a Brasil con cualquier jugador”, apuntó.