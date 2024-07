Así calificó Carlos Antonio Vélez a la Selección Colombia y a James Rodríguez tras la final de Copa América

“Lorenzo puso el libreto y en la cancha los interpretes ejecutaron el plan con honores . Al final la ‘mentalidad Campeona’ que exigía el presidente de la Federación no se dio pero fuimos el mejor equipo de la competición. Imposible jugar mal o no llegar a una final con estos jugadores. Los dirigentes, olvidados en el momento del éxito son tan importantes como los que ejecutan la melodía”, manifestó.

Por último, hizo referencia a a la libertad para opinar. “Todos tenemos libertad para opinar y no tenemos porqué pensar igual. Todos los días cuestiono lo que no se haga bien y lo seguiré haciendo pero también cuando las cosas se hacen bien soy generoso en el elogio y lo seguiré siendo. Esto del futbol es dinámico y cambiante, lo que hoy el malo mañana puede ser bueno y viceversa. No somos Campeones pero no deben nada. Lo hicieron fenomenal y ya llegará. Felicidades”.