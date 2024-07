Periodista español no perdonó ‘robo’ a Colombia en la final de Copa América: “No los dejarían”

El primer tiempo empezó muy trabado, pero de a poco, la tricolor empezó a adueñarse de la pelota. Argentina se empezaba a incomodar con esto y Colombia llegó en varias ocasiones al arco del Dibu Martínez, pero no con peligro .

Después, el compromiso se enfrió un poco y ambas selecciones no se hicieron daño. El primer tiempo terminó finalizando 0 a 0 . La Selección Colombia se vio mucho mejor que la escuadra de Argentina. No había polémicas arbitrales.

Enhorabuena a Colombia por pelear contra TODO. Estaba claro que no os dejarían. Fuerza Colombia!! pic.twitter.com/wooz3xVS5B

Después del juego, el periodista español Edu Aguirre habló de dos posibles faltas para penal que no se le dieron a la Selección Colombia. “Enhorabuena a Colombia por pelear contra TODO. Estaba claro que no os dejarían”, expresó el español. Las jugadas de los posibles penales, para muchos, fue un robo que se le hizo a Colombia en la final de la Copa América.