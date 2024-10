Así quedaron los apasionantes cruces de los cuartos de final de la Copa BetPlay

Estos son los clasificados a los cuartos de final

Así quedaron las llaves

Presidente de Nacional habla tras sanción de Dimayor

Para Arango, Atlético Nacional no tiene control como institución de lo que suceda en las tribunas. “ No tenemos custodia sobre la totalidad del estadio, únicamente sobre cancha, camerino y palco. Garantizar otros controles es imposible, además de que no podemos requisar a nadie ”, agregó.

“Demostramos que no teníamos el control, no porque no quisiéramos, sino porque no nos corresponde”, sentenció.