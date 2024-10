Atlético Nacional se harta y echa ‘agua sucia’ a verdaderos responsables que le costaron dura sanción de Dimayor

Dimayor tomó decisiones definitivas por desmanes en el Nacional vs. Junior | Foto: Foto: tomada de la transmisión en vivo del canal Win Sports, llevada a cabo el 22 de septiembre de 2023 en horas del medio día - @enterate_0812

“3. Contra la presente decisión procede recurso de reposición ante este Comité Disciplinario y de apelación ante la Comisión Disciplinaria de la DIMAYOR”, complementan sobre la posibilidad para ambos de no acogerse a primera instancia a todos los castigos.

‘Agua sucia’ a verdaderos responsables

🎙️ | #RuedaDePrensaVerdolaga | Sebastián Arango: “Manifestamos nuestro rechazo a las sanciones impuestas. Los violentos NO pueden triunfar. Utilizaremos todos los recursos, si es necesario, llegaremos al TAS”. Sigue la transmisión en vivo: https://t.co/Hm15HW13dv

Además de eso, sentenció que el no estar de acuerdo, los llevará a que intentar reversar todo: “Apelaremos a ambas sanciones y veremos cómo se va desarrollando”. “Iremos hasta el TAS en caso de ser necesario”, sentenció.

“Nacional no decide si llega o no hinchada visitante, es una decisión de la comisión donde Nacional tiene 1 voto de 7″, aclaró dando un dato no menor, que ‘echa el agua’ sucia a otros sobre lo vivido en el Atanasio Girardot.