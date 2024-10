Presidente de Nacional rompe el silencio tras perder puntos con Junior: anunció primera decisión

Habló el presidente

Para Arango, Atlético Nacional no tiene control como institución de lo que suceda en las tribunas. “ No tenemos custodia sobre la totalidad del estadio, únicamente sobre cancha, camerino y palco. Garantizar otros controles es imposible, además de que no podemos requisar a nadie ”, agregó.

“Demostramos que no teníamos el control, no porque no quisiéramos, sino porque no nos corresponde”, sentenció.