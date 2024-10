Manuel Neuer dio la cara tras golazo que le metió Jhon Jader Durán: lanzó duro mensaje

Neuer se defendió en entrevista con DAZN y soltó duro mensaje a los críticos. “Cualquiera que vea nuestros partidos sabe que, en general, estoy muy por delante de la portería. Ese es nuestro juego y eso es lo que exige el entrenador. Tal vez pueda quedarme dos metros más atrás, pero todavía no está claro si lo conseguiré”, dijo.

Más allá del gol en contra, Neuer reconoce que el equipo no estuvo a la altura del rival. “De 10 partidos, probablemente serían seis victorias, quizá tres empates y una derrota, si miras el juego así. No jugamos un mal encuentro, aunque no fue nuestro mejor juego, es verdad, pero eso puede pasar en el fútbol”, declaró el portero.