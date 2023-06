Asistencia masiva de colombianos: ¿cuántas entradas se han vendido para el partido amistoso ante Irak?

El equipo colombiano ya se alista para el primer amistoso de esta fecha Fifa en el que enfrentará a la Selección de Irak el próximo viernes 16 de junio a las 2:00 p. m. (hora Colombia) en el estadio de Mestalla en Valencia.

Este escenario deportivo es el más antiguo entre los equipos que compiten en la máxima división del fútbol español. Construido exactamente hace 100 años, ha tenido la oportunidad de acoger el Mundial España 1982 y los Juegos Olímpicos de 1992. El estadio cuenta con una capacidad máxima de 46.000 espectadores y para el encuentro amistoso se espera el masivo acompañamiento de los colombianos.

Cabe resaltar que la población colombiana en Valencia, España, es la segunda con más presencia después de los mismos valencianos. Según el último censo español, habitan cerca de 14.000 compatriotas en Valencia, por lo que hasta el pasado martes 13 de junio ya se habían vendido más de 12.000 boletas y se espera que la venta de entradas para el juego amistoso aumente con el pasar del tiempo, para tener cerca de 20.000 aficionados, en su mayoría de nacionalidad colombiana para este duelo.

Selección Colombia, concentración a los amistosos ante Irak y Alemania. - Foto: FCF

Al respecto de la ciudad donde jugará el plantel dirigido por el técnico Néstor Lorenzo, el estratega mencionó que “Valencia es una ciudad hermosa. Tuve ocasión de conocerla hace mucho tiempo con Argentina, antes del Mundial 90. Luego vine a ver fútbol. Cuando uno viene a trabajar, no tiene tiempo de ver mucho. Pero se ha modernizado bastante. Aquí todo está cerca. No hay tanto tráfico y estamos cerca de todo. Eso ayuda la operatividad de la Selección”.

Cuadrado definirá su futuro luego de estar con la Selección Colombia. - Foto: Getty Images

Las palabras del entrenador previo al duelo amistoso

Este jueves, en conferencia de prensa previa al amistoso contra Irak, programado para el viernes 16 de junio a las 2:00 p. m. en el estadio de Mestalla, Néstor Lorenzo dejó en claro las metas de la Selección Colombia de cara a la Copa América de 2024. El entrenador afirmó: “El objetivo es ganar cada partido. No vamos a jugar para ver qué pasa, vamos a jugar para ganar”.

Cuando se le preguntó sobre la evolución del trabajo en este tiempo, Lorenzo destacó la importancia de fortalecer los lazos del grupo. Reconoció que la preparación no ha sido fácil debido a la complicada época del año, con los torneos finalizados y los jugadores regresando de sus vacaciones. “Hemos visto una actitud insuperable por parte de ellos y se van asimilando conceptos en lo individual y en lo grupal. Y con un objetivo claro: clasificarnos para el próximo Mundial y hacer una buena Copa América”, afirmó el estratega de 57 años.

Néstor Lorenzo elaboró un equipo combinado entre experimentados y jóvenes. - Foto: FCF

El entrenador destacó la calidad del equipo contrario. Irak ha tenido un buen desempeño en sus últimos seis partidos, ganando cuatro y perdiendo solo uno. Lorenzo espera un partido difícil y subrayó la importancia de evitar lesiones y trabajar en la táctica que beneficie al equipo.

Aunque no reveló quién será el capitán para el encuentro, Lorenzo mencionó que el equipo aún no ha sido anunciado a los jugadores, ya que muchos de ellos vienen de vacaciones o tienen pocos días de descanso. “Todavía no le dije el equipo a ellos. Sé quién puede ser por la alineación, pero los chicos aún no saben quién juega y quién no”, dijo sobre la alineación para el juego contra los asiáticos.

En cuanto al estilo de juego que desea para la Selección, el entrenador busca consolidar los aspectos positivos que el equipo ha mostrado hasta ahora. Quiere que el equipo sea protagonista en el campo rival, con profundidad y llegada. Lorenzo se mostró satisfecho con la asimilación de estos conceptos por parte del grupo.